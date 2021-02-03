Dolar 7.18 lira, euro 8.66 lira, sterlin 9.82 lirada

Merkez Bankası'nın (TCMB) enflasyonu 2023'te yüzde 5.0'e düşürmek için uzun süre sıkı para politikası uygulayacağı açıklamasının etkisiyle inişe geçen dövizler, Çarşamba gününe de bu düzeylerde başladı.

Merkez Bankası'nın (TCMB) enflasyonu 2023'te yüzde 5.0'e düşürmek için uzun süre sıkı para politikası uygulayacağı açıklamasının etkisiyle inişe geçen dövizler, Çarşamba gününe de bu düzeylerde başladı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,500 ve 1,517 puan arasında dalgalandığı Salı gününü yüzde 1.29 artışla 1,511.70 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 1.02, BIST Mali Endeks yüzde 2.05, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.97 artıdaydı.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.1668 lira ve en yüksek 7.2044 lirayı gördükten sonra, 7.18 – 7.19 lira aralığında,euro en düşük 8.6376 lira ve en yüksek 8.6838 lirayı gördükten sonra, 8.66 – 8.67 lira aralığında,sterlin en düşük 9.8203 lira ve en yüksek 9.8579 lirayı gördükten sonra 9.82 – 9.83 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.20340 - 1.20503 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.20433 düzeyindeydi.Gedik Yatırım'ın analizinde, "BIST- 100 Endeksi'nin güne hafif alıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz" denildi ve eklendi: "Dün güne yükselişle başladıktan sonra uzun süre dar bir batta hareket eden endekste kapanış, açılış fiyatının hemen üzerinde gerçekleşti. "Yurtdışındaki genel olumlu havanın desteklediği endekste bugün için izleyeceğimiz ilk önemli direnç 1,525 olacak. "Burası üzerinde olacak kapanışlar yukarı yönlü hareketleri güçlendirecektir ancak burası altında kalındığı sürece temkinli olmakta fayda olduğunu düşünüyoruz. 1,525 üzerinde 1,550 ve tarihi zirvenin bulunduğu 1,582 takip edilecek dirençler olacak.

"Kısa vadede 1,500 ve 1,485 izlediğimiz ara destekler konumunda olup, buraların altında 1.465 ve devamında geçtiğimiz haftanın dip seviyesi de olan 1,431 en önemli destekler olacak."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı