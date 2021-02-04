Dolar 7.16 lira, euro 8.62 lira, sterlin 9.76 lirada

Merkez Bankası'nın (TCMB) enflasyonu 2023'te yüzde 5.0'e düşürmek için uzun süre sıkı para politikası uygulayacağını açıklamasının etkisiyle inişe geçen dövizler, Perşembe gününe de bu düzeylerde başladı.

Türkiye genelinde tüketici fiyatları Ocak ayında yüzde 1.68 yükseldi ve yıllık enflasyon, geçen yıl Ocak ayındaki yüzde 12.15 düzeyinden yüzde 14.97'ye çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, tüketici fiyatlarındaki 12 aylık ortalama göre artış da yüzde 12.53 olarak hesaplandı.Ocak 2021'de, endekste kapsanan 415 maddeden, 92 maddenin ortalama fiyatı düşerken, 30 maddenin ortalama fiyatı değişmedi ve 293 maddenin ortalama fiyatı yükseldi.Yurt içi üretici fiyatları Ocak ayında yüzde 2.66 yükseldi ve yıllık üretici enflasyonu, geçen yılın aynı dönemindeki yüzde 8.84'ten yüzde 26.16 düzeyine tırmandı.Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,509 ve 1,529 puan arasında dalgalandığı Çarşamba gününü, yüzde 1.40 artışla 1,532.60 puanda tamamladı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.70, BIST Mali Endeks yüzde 2.29, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.81 artıdaydı.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.1443 lira ve en yüksek 7.1685 lirayı gördükten sonra, 7.16 – 7.17 lira aralığında,euro en düşük 8.6026 lira ve en yüksek 8.6563 lirayı gördükten sonra, 8.62 – 8.63 lira aralığında,sterlin en düşük 9.7458 lira ve en yüksek 9.7907 lirayı gördükten sonra 9.76 – 9.77 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.20125 - 1.20438 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.20155 düzeyindeydi.Gedik Yatırım'ın günlük bülteninde, "BIST- 100 Endeksi'nin güne hafif satıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz" denildi ve şu değerlendirme yapıldı: "BIST 100 Endeksi'nde dün bankalar öncülüğünde başlayan yukarı yönlü hareket ile yurtdışı piyasalardan pozitif ayrışma yaşandı. "Endeksin dünkü kapanışı tarihi zirvelerden yaşanan düşüşün düzeltmesinde yüzde 61.8 seviyesinin bulunduğu 1,524 ve 22 günlük kısa vadeli ortalamanın bulunduğu 1,528 üzerinde gerçekleşti. "Bugün endeksin bu seviyeler üzerinde tutunup tutunamayacağını izleyeceğiz. Bu seviyelerin üzerinde kapanışlar tarihi zirvenin bulunduğu 1,582'in yeniden test edilme ihtimalini kuvvetlendirecektir. "Bahsettiğimiz bu seviyelerin altında olacak kapanışlar ise düzletme hareketinin zayıflamasına ve endeksin yönünü yeniden aşağıya çevirmesine neden olacaktır. Buranın altında 1,500 izleyeceğimiz bir sonraki destek olacak."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı