Dolar 7.07 lira, euro 8.58 lira, sterlin 9.78 lirada

Olumlu açıklanan bilançolar, aşılamanın ABD'de ve dünyanın diğer yerlerinde hızlanabileceği, politika yapıcıların açıklayacağı canlandırma önlemlerine ilişkin iyimserliğin, küresel piyasalarda risk iştahını artırmasıyla, dolar başlıca para birimleri karşısında geriledi.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,535 ve 1,551 puan arasında dalgalandığı Salı gününü yüzde 0.60 artışla 1,544.05 puanda tamamladı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.34 ve BIST Mali Endeks yüzde 0.92 artıda, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.06 eksideydi.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.0584 lira ve en yüksek 7.0894 lirayı gördükten sonra, 7.07 – 7.08 lira aralığında,euro en düşük 8.5518 lira ve en yüksek 8.5830 lirayı gördükten sonra, 8.58 – 8.59 lira aralığında,sterlin en düşük 9.7505 lira ve en yüksek 9.7837 lirayı gördükten sonra 9.78 – 9.79 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.20747 - 1.21306 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.21265 düzeyindeydi.Gedik Yatırım'ın "BIST- 100 Endeksi'nin güne hafif alıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz" başlıklı bülteninde şöyle denildi: "Güne yükselişle başlayan ve 1,550 seviyesinin hemen üzerindeki seviyeleri test eden endeks bu seviyeden gelen satışlarla kazançlarını belirli ölçüde geri verdi. "Yurt dışında görece daha zayıf ve dalgalı bir fiyatlamanın etkili olduğu günde BIST-100 Endeksi bankacılık sektöründeki alımlardan destek buldu. "Teknik indikatörlerde zayıflamanın görüldüğü endekste 1,550 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlanamadığı sürece yukarı yönlü hareketlere temkinli yaklaşmak gerektiği görüşümüzü koruyoruz. 1,550 direnci üzerinde 1,560 ara direnç olmak üzere zirvenin bulunduğu 1.582 seviyesi önem kazanacaktır. "Geri çekilmelerde 1,525 – 1,519 aralığı ilk önemli destek bölgesi olarak takip ediliyor. Bu bölge altında satışların hız kazanabileceğini değerlendiriyoruz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı