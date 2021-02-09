Dolar 7.06 lira, euro 8.54 lira, sterlin 9.74 lirada

Merkez Bankası'nın (TCMB) enflasyonu 2023'te yüzde 5.0'e düşürmek için uzun süre sıkı para politikası uygulayacağını açıklamasının etkisiyle sert düşen dövizler, Salı gününe haftanın ilk işlem günündeki düzeylerinde başladılar.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,519 ve 1,549 dolar arasında dalgalandığı yeni haftanın ilk işlem gününü yüzde 0.60 artışla 1,536.32 puanda tamamladı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 1.21 ve BIST Mali Endeks yüzde 0.46 artıda, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.24 eksideydi

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.0620 lira ve en yüksek 7.0983 lirayı gördükten sonra, 7.06 – 7.07 lira aralığında,euro en düşük 8.5143 lira ve en yüksek 8.5592 lirayı gördükten sonra, 8.54 – 8.55 lira aralığında,sterlin en düşük 9.7107 lira ve en yüksek 9.7644 lirayı gördükten sonra 9.74 – 9.75 lira aralığında hareket .ediyor.Küresel piyasalarda 1.20457 - 1.20821 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.20555 düzeyindeydi.Gedik Yatırım'ın, "BIST- 100 Endeksi'nin güne yataya yakın bir açılışla başlamasını bekliyoruz" başlıklı günlük bülteninde şöyle denildi: "Dün güne yükselişle başladıktan sonra günün ilk bölümünde aşağı yönlü dalgalı bir seyir izlendi. Günün son bölümlerinde gelen alımlarla günü sınırlı yükselişle kapatan endekste teknik göstergeler zayıflamaya devam ediyor. "Bugün endekste dün gün içinde görülen en düşük seviye olan 1,519 en önemli destek noktamız olacak. Buranın altında aşağı yönlü hareketler sertleşebilir.

"Geçtiğimiz haftaki tepkinin ardından son birkaç günde günlük periyodun yanında alt periyotlarda da teknik göstergelerde zayıflamaların dikkat çekmeye başladığı endekste geçtiğimiz hafta görülen en yüksek seviye olan 1,550 aşılamadığı sürece yukarı yönlü hareketlere temkinli yaklaşmak gerektiği görüşümüzü koruyoruz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı