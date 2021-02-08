Dolar 7.06 lira, euro 8.50 lira, sterlin 9.70 lirada

Merkez Bankası'nın (TCMB) enflasyonu 2023'te yüzde 5.0'e düşürmek için uzun süre sıkı para politikası uygulayacağını açıklamasının etkisiyle inişe geçen dövizler, yeni düşük düzeylere geriledi.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,527 ve 1,549 puan arasında dalgalandığı geçen haftanın son işlem gününü yüzde 0.50 düşüşle 1,527.17 puanda tamamladı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.12, BIST Mali Endeks yüzde 0.51, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.16 eksideydi.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.0478 lira ve en yüksek 7.0736 lirayı gördükten sonra, 7.06 – 7.07 lira aralığında,euro en düşük 8.4822 lira ve en yüksek 8.5214 lirayı gördükten sonra, 8.50 – 8.51 lira aralığında,sterlin en düşük 9.6768 lira ve en yüksek 9.7158 lirayı gördükten sonra 9.70 – 9.71 lira aralığında hareket .ediyor.Küresel piyasalarda 1.20292 - 1.20536 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.20378 düzeyindeydi.Gedik Yatırım'ın analizinde, "BIST- 100 Endeksi'nin güne hafif alıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz" denildi ve şu değerlendirme yapıldı: "Endekste haftalık kapanış, 1,582 seviyesinden başlayarak 1,431 seviyesine kadar devam eden düşüşün düzeltmesinde yüzde 61.8 seviyesinin bulunduğu 1,524 seviyesinin hemen üzerinde gerçekleşti. "Son günlerde yukarı yönlü hareketler görülmesine karşın momentumun gitgide zayıflaması ve yükselişlerin satış fırsatı olarak değerlendirilmesi teknik görünümü zayıflatıyor. "Buna karşın yurtdışında risk iştahındaki bozulmanın kalıcı olmaması ve TL'deki değerlenme kısa vade için endeksi desteklemeye devam etti. "Bu hafta içinde endeks geçtiğimiz hafta içinde gördüğü 1,550'yi geçemeyecek olursa, teknik baskı daha da şiddetlenebilir. Hafta içinde 1,500'ü ara destek olarak izleyeceğimiz endekste 1,470'in altında görünüm daha da bozulacaktır."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı