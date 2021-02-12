Dolar 7.03 lira, euro 8.53 lira, sterlin 9.70 lirada

Küresel piyasalarda risk iştahının artmasıyla, tüm para birimleri karşısında gerileyen doların iç piyasadaki düşüşü de sürüyor.

Küresel piyasalarda risk iştahının artmasıyla, tüm para birimleri karşısında gerileyen doların iç piyasadaki düşüşü de sürüyor.

Piyasalarda bugün, dolar ve diğer dövizlerin cari açık verisi sonrası vereceği tepki yakından izlenecek. Farklı kuruluşların düzenledikleri anketlere göre, 2020 yılı Aralık ayı cari işlemler hesabının 3.5 milyar dolar dolayında açık vermesi bekleniyor.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,543 ve 1,558 puan arasında dalgalandığı Perşembe gününü, yüzde 0.10 düşüşle 1,545.59 puanda tamamladı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.88 artıda, BIST Mali Endeks yüzde 0.13 ve BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.95 eksideydi.Merkez Bankası'nın ( TCMB ) net uluslararası rezervleri 5 Şubat ile biten haftada bir önceki haftaya göre yaklaşık 250 milyon dolar artışla 14.02 milyar dolara yükseldi.TCMB verilerine göre yurtiçi yerleşiklerin kıymetli maden dahil yabancı para mevduat ve fonları 5 Şubat ile biten haftada bir önceki haftaya göre yaklaşık 2.1 milyar düşüşle 232.93 milyar dolara geriledi. Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.0176 lira ve en yüksek 7.0376 lirayı gördükten sonra, 7.03 – 7.04 lira aralığında,euro en düşük 8.5054 lira ve en yüksek 8.5430 lirayı gördükten sonra, 8.53 – 8.54 lira aralığında,sterlin en düşük 9.6949 lira ve en yüksek 9.7287 lirayı gördükten sonra 9.70 – 9.71 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.21185 - 1.21357 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.21289 düzeyindeydi.Gedik Yatırım'ın günlük bülteninde, "BIST- 100 Endeksi'nin güne hafif satıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz" denildi ve şu değerlendirme yapıldı: "Hisse senedi endekslerinde bu hafta küresel ölçüde sıkışık, kararsız bir tablo ön plana çıktı. Endeksler yukarılarda tutunmaya çalışsalar da son günlerde genel olarak momentumun zayıfladığını söylemek mümkün. "BIST 100 Endeksi de küreseldeki bu genel görünüme ayak uydurmuş durumda. Endeks son günlerde bahsettiğimiz ilk direnç olan 1,550 üzerinde kapanış yapmakta zorlanırken, aşağıda da izlediğimiz ilk önemli destek olan 1,524 altında kapanış görmedik. "Bugün haftalık kapanış için de bu seviyeleri takip ediyor olacağız. Bahsettiğimiz bu iki seviyeden birinin geçilmesi, kırılma yönündeki hareketin sertleşmesine neden olabilir. "Yukarıda 1,550 üzerinde tarihi zirvenin bulunduğu 1,582, aşağıda ise 1,524 altında trend desteği olarak 1,490 kritik seviyeler olacak."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı