Dolar 7.02 lira, euro 8.55 lira, sterlin 9.89 lirada

Küresel piyasalarda aşılamadaki ilerlemenin yarattığı iyimser havayla, yatırımcıların küresel ekonomide toparlanmanın hız kazanacağını öngörmeleriyle, dolar başta sterlin ve euro olmak üzere önde gelen para birimleri karşısında son yılların en düşük düzeylerine geriledi.

Küresel piyasalarda aşılamadaki ilerlemenin yarattığı iyimser havayla, yatırımcıların küresel ekonomide toparlanmanın hız kazanacağını öngörmeleriyle, dolar başta sterlin ve euro olmak üzere önde gelen para birimleri karşısında son yılların en düşük düzeylerine geriledi.

Hazine'nin Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) endeksli 5 yıllık tahvili yeniden ihracında dönemsel faiz yüzde 4.31, net satış 2 milyar 300.9 milyon lira, nominal teklif 3 milyar 458 milyon lira, tahvilin yeniden ihracı öncesinde piyasa yapıcılara rekabetçi olmayan teklif (ROT) satışı da 600 milyon lira oldu.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,547 ve 1,569 puan arasında dalgalandığı yeni haftanın ilk işlem gününü yüzde 0.62 düşüşle 1,550.61 puanda tamamladı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.48, BIST Mali Endeks yüzde 0.76 ve BIST Hizmetler Endeksi yüzde 1.00 eksideydi.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.0039 lira ve en yüksek 7.0444 lirayı gördükten sonra, 7.02 – 7.03 lira aralığında,euro en düşük 8.5250 lira ve en yüksek 8.5765 lirayı gördükten sonra, 8.55– 8.56 lira aralığında,sterlin en düşük 9.8617 lira ve en yüksek 9.9234 lirayı gördükten sonra 9.89 – 9.90 lira aralığında hareket ediyordu.Küresel piyasalarda 1.21504 - 1.21777 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.21691 düzeyindeydi.Gedik Yatırım'ın günlük bülteninde, "BIST- 100 Endeksi'nin güne hafif alıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz" denildi ve şu değerlendirme yapıldı: "Güne pozitif başladıktan sonra yurtdışı piyasalardaki satıcılı görünümün etkisinde kalan BIST 100, gün içinde sarkmalar olsa da kapanışta ilk kritik destek olarak izlediğimiz 1,550'de tutunmayı başardı. "Bugün için de izlediğimiz ilk destek noktası burası olacakken, buranın altında orta vade için izlediğimiz trend desteği bugün itibari ile 1,527'de bulunuyor. Herhangi bir sebeple buranın altına sarkılmasının satışları sertleştirebileceği göz önünde bulundurulmalı. "Yukarıda ise izlediğimiz ilk direnç bölgesi 1,575 ile tarihi zirvenin bulunduğu 1,582 aralığı. Bu bölge geçilemediği sürece gün içi yükselişlere temkinli yaklaşmak gerektiği görüşümüzü koruyoruz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı