Dolar 7.00 lira, euro 8.47 lira, sterlin 9.73 lirada

Küresel piyasalarda risk iştahının artmasıyla, tüm para birimleri karşısında gerileyen dolar, iç piyasada da, Ağustos ayından bu yana ilk kez 7.0 liranın da altına inerek 6.89 liraya kadar düştükten sonra, 7,0 lira sınırına döndü.

Küresel piyasalarda risk iştahının artmasıyla, tüm para birimleri karşısında gerileyen dolar, iç piyasada da, Ağustos ayından bu yana ilk kez 7.0 liranın da altına inerek 6.89 liraya kadar düştükten sonra, 7,0 lira sınırına döndü.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,522 ve 1,575 puan arasında dalgalandığı Salı gününü yüzde 1.26 düşüşle 1,542.82 puanda tamamladı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.54, BIST Mali Endeks yüzde 1.32, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 1.21 eksideydi.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 6.9735 lira ve en yüksek 7.0072 lirayı gördükten sonra, 7.00 – 7.01 lira aralığında,euro en düşük 8.4397 lira ve en yüksek 8.4774 lirayı gördükten sonra, 8.47 – 8.48 lira aralığında,sterlin en düşük 9.6898 lira ve en yüksek 9.7390 lirayı gördükten sonra 9.73 – 9.74 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.20832 - 1.21130 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.20932 düzeyindeydi.Gedik Yatırım'ın günlük bülteninde, "BIST- 100 Endeksi'nin güne yataya yakın bir açılışla başlamasını bekliyoruz" denildi ve şu değerlendirme yapıldı: "BIST 100 dün güne yükselişle başladıktan sonra günün son bölümünde gelen sert kar satışları ile günü ekside kapattı. Endekste görülen satışlara TL'deki değer kaybının da eşlik ettiği görüldü. "Endekste gün içinde sertleşen satışların 1,520 üzerinde destek bulmuş olması önemli. Burası bu hafta için izlediğimiz referans bölgemiz konumunda. Bugün endekste olası düşüşlerde dün görülen dip seviye olan 1,522'nin altına sarkılması teknik görünümü daha da bozacaktır."Endekste kar satışlarına bağlı yaşanan dünkü sert geri çekilme yukarı yönlü hareketlere daha temkinli yaklaşılmasına neden olacaktır.

"Gün içi işlemlerde 1,560 biraz daha orta vade için tarihi zirvenin bulunduğu 1,582 geçilemediği sürece yükselişlere temkinli yaklaşmak faydalı olabilir."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı