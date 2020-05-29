Dolar 681 lira, euro 7.56 lira, sterlin 8.41 lirada Swap anlaşmaları sağlanacağı beklentisiyle Çarşamba günü 6.70 liranın da altını gören dolar yeni güne 6.80 lira sınırında başladı.

Swap anlaşmaları sağlanacağı beklentisiyle Çarşamba günü 6.70 liranın da altını gören dolar yeni güne 6.80 lira sınırında başladı.

Hazine Mayıs'ta 40 milyar liralık hedefe karşın yaklaşık 77 milyar lira borçlandı. Piyasalarda bugün Nisan ayı dış ticaret verileri, ilk çeyrek ekonomik büyüme (GSYH) ve Merkez Bankası Finansal İstikrar Raporu izlenecek.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), yüzde 0.66 artışla başladığı Perşembe günü 104 bin 534 ve 106 bin 291 puan arasında dalgalandıktan sonra, yüzde 0.39 artışla 105 bin 359 punda kapandı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.04, BIST Mali Endeks yüzde 0.87 artıda, BIST Hizmetler Endeksi de yüzde 0.44 eksideydi.Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi 535/550 düzeyinde, gösterge 10 yıllık tahvilde ise son işlem yüzde 12.31 bileşik düzeyindeydi.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 6.8095 lira ve en yüksek 6.8203 lirayı gördükten sonra, 6.81 – 6.82 lira aralığında,euro en düşük 7.5388 lira ve en yüksek 7.5741 lirayı gördükten sonra, 7.56 – 7.57 lira aralığında,

sterlin en düşük 8.3894 lira ve en yüksek 8.4240 lirayı gördükten sonra 8.41 – 8.42 lira aralığında hareket ediyor.

Kaynak: DHA