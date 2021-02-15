Dolar, 6 ayın ardından ilk kez 7 liranın altına geriledi
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Dolar, 6 ayın ardından ilk kez 7 liranın altına geriledi

15.02.2021 10:09 | Son Güncelleme: 15.02.2021 10:12
Dolar, 6 ayın ardından ilk kez 7 liranın altına geriledi

Dolar kuru, 6,9979 ile 5 Ağustos 2020'den bu yana en düşük seviyesini gördü.

Dolar kuru, 6,9979 ile 5 Ağustos 2020'den bu yana en düşük seviyesini gördü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "ekonomide yeni dönem" açıklamalarıyla başlayan, devamında Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Naci Ağbal'ın piyasa dostu açıklamaları ve fiyat istikrarını önceleyen sıkı para politikası duruşunun etkisiyle Türk lirasındaki değer kazancı sürüyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından salgın döneminde geçici süreyle alınan bazı tedbirlerin normalleşme kapsamında uygulamadan kaldırılması, TCMB'nin son dönemde benimsediği ortodoks politikalar, artan kredibilite ve iletişim kanallarının etkili kullanılması ile dolar kurundaki düşüş eğilimi hızlandı.

Geçen yılın kasım ayında 8,5832 ile tarihi zirvesini gören dolar/TL, geçen 6 aylık sürede atılan adımlar ve ekonomi yönetiminin açıklamalarıyla düşüş eğilimini sürdürerek, bugün 7 seviyesinin altına geriledi.

Haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlayan dolar/TL, 6,9979 ile 5 Ağustos 2020'den bu yana gördüğü en düşük seviyeye kadar gerilemesi sonrası saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalışla 7,0100 seviyesinde işlem görüyor. Dolar/TL, kasım ayından bu yana yaklaşık yüzde 18 değer kaybetti.

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 azalışla 8,5027, sterlin/TL de yüzde 0,2 düşüşle 9,7290 seviyesinden satılıyor.

Analistler, TCMB'nin sıkı para duruşunu devam ettirmesi, fiyat istikrarının sağlanması konusunda atılan adımlar ve hükümet tarafından açıklanması beklenen ekonomik ve hukuk alanındaki reformların Türk lirası varlıklara ilgiyi artırdığını belirtti.

Teknik açıdan dolar/TL'de 7,10'un altında kalınması durumunda 6,85'in gündeme gelebileceğini söyleyen analistler, olası yükselişlerde 7,30'un direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

Analistler, dolar/TL'nin geçen yılın haziran ve temmuz aylarında 6,70-6,90 bandındaki yatay seyrinin ardından ağustosta yükseliş trendine başladığını ve Türk lirasındaki değer kaybının kasım ayına kadar devam ettiğini hatırlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Birinci

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