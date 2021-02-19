Dolar 6.99 lira, euro 8.46 lira, sterlin 9.77 lirada

Merkez Bankası (TCMB), Aralık ayında 200 baz puanlık artışla yüzde 17 düzeyine yükselttiği politika faizini değiştirmedi. TCMB Para Politikası Kurulu toplantısından sonra yapılan açıklamada, "Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 17 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir" denildi ve eklendi:

"Kalıcı fiyat istikrarı ve yüzde 5.0 hedefine varıncaya kadar, para politikası faizi ile gerçekleşen/beklenen enflasyon arasındaki denge, güçlü dezenflasyonist etkiyi koruyacak şekilde kararlılıkla sürdürülecektir."

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve TCMB işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 1.5 artışla, Ocak ayındaki 83.3 düzeyinden Şubat ayında 84.5'e yükseldi.Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,544 ve 1,562 puan arasında dalgalandığı Perşembe gününü yüzde 0.38 artışla 1,546.41 puanda tamamladı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 1.59 artıda, BIST Mali Endeks yüzde 0.73 ve BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.28 eksideydi.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 6.9607 lira ve en yüksek 6.9957 lirayı gördükten sonra, 6.99 – 7.00 lira aralığında,euro en düşük 8.4198 lira ve en yüksek 8.4701 lirayı gördükten sonra, 8.46 – 8.47 lira aralığında,sterlin en düşük 9.7302 lira ve en yüksek 9.7829 lirayı gördükten sonra 9.77 – 9.78 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.20820 - 1.20987 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.20959 düzeyindeydi.Gedik Yatırım'ın günlük bülteninde, "BIST- 100 Endeksi'nin güne hafif satıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz" denildi ve şu değerlendirme yapıldı: "BIST-100 Endeksi etkili olan alımlarla dün 1,562 seviyesini test etmesine karşın günün ilerleyen bölümünde kazançlarını korumakta zorlandı. Son günlerde yurt dışı hisse piyasalarında etkili olan zayıf görünüm de endeksteki yükselişleri sınırlayan bir gelişme olarak izleniyor. "Kısa vadede 1,550 üzerinde tutunmanın sağlanması yükselişlerin devamlılığı açısından önem taşırken, bu seviye üzerinde 1,565 ve tarihi zirvenin bulunduğu 1.582 seviyesi direnç olarak takip edilebilir. "Son günlerde zayıflamanın görüldüğü yurt dışında satış baskısının derinleşmesi durumunda, BIST-100 Endeksi'nde 1,525 – 1,519 aralığı ilk önemli destek bölgesi olarak izlenecektir. "Bu bölge altında satışların hız kazanabileceği endekste fiyatlamaların yeniden 1,500 seviyesi altına sarktığı görülebilir."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı