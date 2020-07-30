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Dolar 6.97 lira, euro 8.20 lira, sterlin 9.04 lirada

Dolar üzerindeki baskı, ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC), faizleri "yüzde 0.00-0.25"te sabit tutup, para politikasında değişiklik yapılmamasını kararlaştırmasının ardından devam ediyor.

Dolar 6.97 lira, euro 8.20 lira, sterlin 9.04 lirada
30.07.2020 09:17 | Son Güncelleme: 30.07.2020 09:21

Dolar üzerindeki baskı, ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC), faizleri "yüzde 0.00-0.25"te sabit tutup, para politikasında değişiklik yapılmamasını kararlaştırmasının ardından devam ediyor. Bu gelişmeyle, gücünü koruyan euro içeride 8.26 liraya kadar tırmanırken, parite etkisiyle dolar da 7.00 lirayı gördü.

FOMC açıklamasında, "Ekonominin gidişatı önemli ölçüde virüsün seyrine bağlı olacaktır" denildi. Açıklamaya göre, politika faizini yüzde 0.00 ile yüzde 0.25 aralığında sabit tutma kararı oy birliğiyle alındı. Politika faizi koronavirüsün salgın haline geldiği 15 Mart'tan bu yana bu aralıkta bulunuyor.

Fed Başkanı Jerome Powell, FOMC kararınının ardından düzenlediği toplantıda, Covid-19 vakalarındaki artışın ekonomi üzerinde baskı yaratmaya başladığına dikkat çekti ve bu gelişmeler karşısında Fed'in tahribatı sınırlamak ve büyümeyi canlandırmak için "ne kadar gerekirse elinden geleni yapacağı" sözü verdi."Faizleri artırmayı düşünmeyi düşünmeyi bile düşünmüyoruz" diyen Powell, ekonomik toparlanmanın uzun zaman alacağını, çünkü oteller veya restoranlar gibi salgından ağır etkilenen sektörlerde çalışan milyonlarca kişinin kısa süre içinde işe geri dönemeyeceğine dikkat çekti.Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), 1,120.96 ve 1,159.74 puan arasında dalgalandığı Çarşamba gününü yüzde 1.49 düşüşle 1,135.55 puanda tamamladı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.47, BIST Mali Endeks yüzde 1.69, BIST Hizmetler Endeksi de yüzde 1.15 eksideydi.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 6.9617 lira ve en yüksek 7.0076 lirayı gördükten sonra, 6.97 – 6.98 lira aralığında,euro en düşük 8.1817 lira ve en yüksek 8.2611 lirayı gördükten sonra, 8.20 – 8.21 lira aralığında,sterlin en düşük 8.0186 lira ve en yüksek 9.1061 lirayı gördükten sonra 9.04 – 9.05 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.17552 - 1.17947 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.17565 düzeyindeydi.Gedik Yatırım'ın, "BIST- 100 Endeksi'nin güne hafif alıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz" başlıklı analizinde, önceki gün yükseliş trendinin altında bir kapanış gerçekleşen ve teknik görünümün zayıflama gösterdiği BIST-100 Endeksi'nde, dün gün içinde yaşanan yukarı yönlü hareketlerin "tepki mahiyetinde" kaldığına ve endekste satıcılı fiyatlamanın etkisini sürdürdüğüne dikkat çekilerek, şöyle denildi: "50 günlük üssel ortalama (1,130) kısa vadeli ilk destek konumunda olup, ortalama altında 1,121 ve 1,110 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. "Fed sonrasında hisse piyasalarında yaşanan toparlanmaya bağlı olarak endekste yaşanabilecek alımlarda ise 1,160 ve yükseliş trendinin geçtiği 1,177 seviyeleri ilk önemli direnç noktalarıdır. "Trend üzerinde kapanışlar görülmeden yaşanacak yükselişlere karşı temkinli yaklaşılması yararlı olacaktır. Kurban Arifesi nedeniyle bugün endekste erken kapanış gerçekleşecek."

 


Kaynak: DHA

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