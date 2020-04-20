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Borsa İstanbul, Koronavirüs, Sterlin, Ekonomi, Ekonomi

Dolar 6.93 lira, euro 7.53 lira, sterlin 8.64 lirada

Covid-19 pandemisinin ekonomi üzerindeki etkilerinin daha da ağırlaşabileceği endişelerinin yanında, dünya genelinde hükümetlerin ekonominin yeniden açılmasına ilişkin kararlarda ölçülü hareket etmeleriyle küresel piyasalarda yükselen dolar, iç piyasada da yeni haftaya 6.90 liranın üzerinde başladı.

20.04.2020 09:21 | Son Güncelleme: 20.04.2020 09:21
Dolar 6.93 lira, euro 7.53 lira, sterlin 8.64 lirada

Covid-19 pandemisinin ekonomi üzerindeki etkilerinin daha da ağırlaşabileceği endişelerinin yanında, dünya genelinde hükümetlerin ekonominin yeniden açılmasına ilişkin kararlarda ölçülü hareket etmeleriyle küresel piyasalarda yükselen dolar, iç piyasada da yeni haftaya 6.90 liranın üzerinde başladı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) yüzde 2.12 artışla başladığı geçen haftanın son işlem gününde 97 bin 600 ve 98 bin 758 puan arasında dalgalandıktan sonra, yüzde 2.01 artışla 98 bin 179 puanda kapandı. BIST Sanayi Endeksi yüzde 1.48, BIST Mali Endeksi yüzde 2.21, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 2.11 yükseldi.

Tahvil bono piyasasında Merkez Bankası'nın tahvil alımları sürüyor. Gösterge 10 yıllık tahvilde bileşik getiri son işlemde yüzde 14.73 bileşik düzeyindeydi. Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi ise 650 baz puanı aşarak 2008 finansal krizden bu yana en yüksek düzeyine yükseldikten sonra 620/640 düzeyine döndü.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 6.8927 lira ve en yüksek 6.9432 lirayı gördükten sonra, 6.93 – 6.94 lira aralığında,euro en düşük 7.4874 lira ve en yüksek 7.5395 lirayı gördükten sonra, 7.53 – 7.54 lira aralığında,

sterlin en düşük 8.6050 lira ve en yüksek 8.6556 lirayı gördükten sonra 8.64 – 8.65 lira aralığında hareket ediyor.


Kaynak: DHA

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