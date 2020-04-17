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Amerika Birleşik Devletleri, Borsa İstanbul, Koronavirüs, Sterlin, Ekonomi

Dolar 6.91 lira, euro 7.51 lira, sterlin 8.62 lira aralığında

Covid-19 tedavisinde denenen bir ilacın başarılı olduğuna ilişkin haberlerin yaydığı iyimserlikle küresel piyasalarda gerileyen dolar iç piyasada da 6.90 lira sınırına kadar çekildi.

17.04.2020 09:20 | Son Güncelleme: 17.04.2020 09:20
Dolar 6.91 lira, euro 7.51 lira, sterlin 8.62 lira aralığında

 Covid-19 tedavisinde denenen bir ilacın başarılı olduğuna ilişkin haberlerin yaydığı iyimserlikle küresel piyasalarda gerileyen dolar iç piyasada da 6.90 lira sınırına kadar çekildi. ABD ekonomisinin yeniden açılmasına ilişkin planlar da küresel piyasalardaki iyimserliği destekledi.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) yüzde 0.89 artışla 96 bin 705 puanda başladığı Perşembe günü içinde 95 bin 330 puan ve 97 bin 64 puan arasında dalgalandıktan sonra yüzde 0.41 yükselişle 96 bin 249 puanda kapanırken, günü BIST Sanayi Endeksi yüzde 1.20, BIST Mali Endeksi yüzde 0.38 artıda, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.33 ekside tamamladı.

Tahvil bono piyasasında Merkez Bankası'nın tahvil alımları sürüyor. Gösterge 10 yıllık tahvilde bileşik getiri son işlemde yüzde 14.24 bileşik düzeyindeydi. Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi ise 650 baz puanı aşarak 2008 finansal krizden bu yana en yüksek düzeyine yükseldikten sonra 610/630 düzeyine döndü. Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 6.9073 lira ve en yüksek 6.9458 lirayı gördükten sonra, 6.91 – 6.92 lira aralığında,euro en düşük 7.5065 lira ve en yüksek 7.5527 lirayı gördükten sonra, 7.51 – 7.52 lira aralığında,sterlin en düşük 8.6274 lira ve en yüksek 8.6885 lirayı gördükten sonra 8.62 – 8.63 lira aralığında hareket ediyor.

 


Kaynak: DHA

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Şu an buradasınız: Dolar 6.91 lira, euro 7.51 lira, sterlin 8.62 lira aralığında - Ekonomi
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