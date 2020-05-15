Dolar 6.89 lirayı gördü, euro 7.47 lira, sterlin 8.45 lirada Uluslararası piyasalarda, Covid-19 pandemisi nedeniyle kapanan büyük ekonomilerin açılmasıyla yükselen risk iştahı, ABD ile Çin arasında ortaya çıkan, Ocak ayında imzalanan ticaret anlaşmasını da içeren yeni gerginliklerle, yerini satışlara bırakıyor.

Uluslararası piyasalarda, Covid-19 pandemisi nedeniyle kapanan büyük ekonomilerin açılmasıyla yükselen risk iştahı, ABD ile Çin arasında ortaya çıkan, Ocak ayında imzalanan ticaret anlaşmasını da içeren yeni gerginliklerle, yerini satışlara bırakıyor. Hisse senedi borsalarında düşüşler yaşanırken, euro/dolar 1.0805 dolayında tutunuyor. İç piyasada ise, dövizlerde hafta baında başlayan düşüşler sürüyor; dolar 6.90 liranın altını gördü.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 98 bin 494 ve 100 bin 381 puan arasında dalgalandığı Perşembe gününü yüzde 0.96 düşüşle 99 bin 193 puanda, BIST Sanayi Endeksi yüzde 1.17, BIST Mali Endeks yüzde 1.69 ekside ve BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.03 artıda tamamladı.

Gösterge 10 yıllık tahvilde son işlem yüzde 13.12 düzeyindeydi. Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 6.8987 lira ve en yüksek 6.9311 lirayı gördükten sonra, 6.91 – 6.92 lira aralığında,euro en düşük 7.4574 lira ve en yüksek 7.5024 lirayı gördükten sonra, 7.47 – 7.48 lira aralığında,sterlin en düşük 8.4299 lira ve en yüksek 8.4817 lirayı gördükten sonra 8.45 – 8.46 lira aralığında hareket ediyor.

Kaynak: DHA