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Dolar 6.86 lira, euro 7.80 lira, sterlin 8.68 lirada

Küresel piyasalanda euro/dolar paritesi yeniden 1.1350'nin üzerine yükselirken, iç piyasada dolar 6.85-6.86 lira bandında yatay hareketlerini sürdürüyor.

Dolar 6.86 lira, euro 7.80 lira, sterlin 8.68 lirada
09.07.2020 09:03 | Son Güncelleme: 09.07.2020 09:07

Küresel piyasalanda euro/dolar paritesi yeniden 1.1350'nin üzerine yükselirken, iç piyasada dolar 6.85-6.86 lira bandında yatay hareketlerini sürdürüyor.

Ünlü&Co/DAHA analizinde, hafta içinde Covid-19 vakalarının özellikle Amerika kıtasında ciddi oranlarda artış göstermesinin, risk iştahının geri çekilmesine neden olurken paritenin 1.1300'e doğru yaptığı denemelerin sonuçsuz kaldığına işaret edildi ve şöyle denildi:

"Virüs endişesi sürse de risk iştahındaki toparlanma neticesinde yukarı yönlü eğilim yeniden belirginleşmiş durumda. Bu noktada gün içinde 1.1380 direncinin aşılıp aşılmayacağını izleyeceğiz. "Genel olarak baktığımızda dolar endeksinin son dönemde borsalar ile negatif korelasyonunun artmış olmasının ve Fed'in ucu açık varlık alımlarına devam etmesinin lehte bir zemin yarattığını söylemek mümkün."Son dönemde oldukça dar bir bant aralığına sıkışan dolar/lira belirgin bir değişim göstermezken volatilite de önemi ölçüde azalmış durumda. "Hafta başında çizdiğimiz tabloya paralel bir seyir gerçekleşirken mevcut görünüm altında haftanın geri kalanında da kurda anlamı bir hareketlilik görmeyi beklemiyoruz."Ancak korona virüs vakalarının artmaya devam etmesi durumunda küresel risk iştahı daha fazla daralabileceği için gelişmekte olan ülke para birimleri dolara karşı topyekün zayıf bir performans sergileyebilir."Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) yüzde 0.30 artışla 119 bin 693 puanda başladığı Çarşamba gününü, yüzde 0.52 düşüşle 118 bin 712 puanda tamamladı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.04, BIST Mali Endeks yüzde 0.70, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.96 eksideydi.Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi 484/494 düzeyindeydi. Gösterge 10 yıllık tahvilde bileşik getiri ise son işlemde yüzde 12.38 oldu.Enflasyonun beklentileri aşması üzerine Cuma günü 6.90 lirayı gören dolar, dolar hafta başından itibaren 6.85-6.86 lirada yatay hareket ediyor.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 6.8526 lira ve en yüksek 6.8656 lirayı gördükten sonra, 6.86 – 6.87 lira aralığında,euro en düşük 7.7558 lira ve en yüksek 7.8114 lirayı gördükten sonra, 7.80 – 7.81 lira aralığında,sterlin en düşük 8.6484 lira ve en yüksek 8.6838 lirayı gördükten sonra 8.68 – 8.69 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.1327 - 1.1370 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.1359 düzeyindeydi.Gedik Yatırım'ın, "BIST- 100 Endeksi'nin güne hafif alıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz" başlıklı analizinde, şöyle denildi: "Dün 120 binin üzerini test eden BIST100 küresel piyasalarda önceki günden gelen ve dün de devam eden zayıflığın etkisi ile kazanımlarını geri vererek günü 118,712'den tamamladı. "Endekste kısa vade için takip ettiğimiz Mayıs ayından beri devam eden trend bugün itibari ile 117,300 civarında bulunuyor. "Kısa vade için bu trend üzerinde kalındığı sürece geri çekilmelere sınırlı düzeltme hareketleri olarak bakmaya devam edeceğiz. "Endekste bugün için izleyeceğimiz ilk destek noktası 118,500 iken buranın altında bahsettiğimiz 117,300 kritik olacak. 

"Yukarı yönlü hareketlerde ise dün görülen en yüksek seviye olan 120 bin ara direnç konumunda iken devamında 2018 başında görülen 121,500 ve bu yılbaşında görülen 124,500 gündemde olmaya devam edecektir."


Kaynak: DHA

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