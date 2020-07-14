Dolar 6.86 lira, euro 7.78 lira, sterlin 8.61 lirada Gelişmekte olan ülke para birimlerinin dolar karşısında yatay hareket ettiği haftanın ikinci gününde iç piyasada da dolar kuru 6.85-6.87 dar bandındaki sıkışık seyrini sürdürüyor.

Gelişmekte olan ülke para birimlerinin dolar karşısında yatay hareket ettiği haftanın ikinci gününde iç piyasada da dolar kuru 6.85-6.87 dar bandındaki sıkışık seyrini sürdürüyor. Küresel piyasalarda Covid-19 aşısına ilişkin haberlerin yarattığı iyimserlikle yaşanan alım dalgasının yansıdığı Borsa İstanbul Endeksi de (BIST100) haftanın ilk gününü yüzde 3.0'ün üzerinde artışla tamamladı. BIST100 yeni haftanın ilk işlem gününde, 116 bin 125 puan ve 118 bin 398 puan arasında dalgalandıktan sonra, yüzde 3.13 artışla 118 bin 398 puanda kapandı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 3.74, BIST Mali Endeks yüzde 3.29, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 2.84 artıdaydı.Merkez Bankası'nın ( BIST100 yeni haftanın ilk işlem gününde, 116 bin 125 puan ve 118 bin 398 puan arasında dalgalandıktan sonra, yüzde 3.13 artışla 118 bin 398 puanda kapandı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 3.74, BIST Mali Endeks yüzde 3.29, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 2.84 artıdaydı.Merkez Bankası'nın ( TCMB ) verilerine göre, geçen yılın Mayıs ayında 1 milyar 71 milyon dolar fazla veren cari işlemler hesabında, bu yılın aynı ayında 3 milyar 764 milyon dolar açık gerçekleşti. Bunun sonucunda on iki aylık cari işlemler açığı 8 milyar 244 milyon dolara çıktı.TCMB açıklamasında, "Bu gelişmede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 2 milyar 389 milyon dolar artarak 2 milyar 734 milyon dolarna ulaşması ve geçen yılın Mayıs ayında 2 milyar 907 milyon dolar net fazla veren hizmetler dengesinde bu ay 33 milyon dolar net açık gerçekleşmesi etkili oldu" denildi.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 6.8552 lira ve en yüksek 6.8668 lirayı gördükten sonra, 6.86 – 6.87 lira aralığında,euro en düşük 7.7736 lira ve en yüksek 7.7930 lirayı gördükten sonra, 7.78 – 7.79 lira aralığında,sterlin en düşük 8.6009 lira ve en yüksek 8.6215 lirayı gördükten sonra 8.61 – 8.62 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.1334 - 1.1351 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.1340 düzeyindeydi.Gedik Yatırım'ın, "BIST- 100 Endeksi'nin güne satıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz" başlıklı analizinde, Pazartesi günü küresel piyasalardaki olumlu havayı arkasına alan ve pozitif ayrışan BIST 100 Endeksi'nin yüzde 3.13'e karşılık gelen 3,590 puan yükseldiği anımsatılarak, şöyle denildi: "117,500'ün geçilmesi pozitif bir tablo oluştururken bu seviyenin üzerinde kalıcı olunup olunamayacağı izlenecek. "Salgına ilişkin artan endişeler dün Borsa İstanbul kapandıktan sonra ABD'den başlayarak genele yayılan bir satış getirmiş durumda. "Bu sabah küreseldeki bu olumsuz tablo ile güne başlayacak endeks 117,500 üzerinde tutunamazsa satışlar yeniden hız kazanabilir. Bu durumda ilk destek olarak 115,500 izlenebilir. "Yukarıda ise ilk güçlü direncimiz 118,500'de bulunuyor. Bu seviye geçilecek olursa son haftalarda görülen zirve seviyeler yeniden gündeme gelecektir."

Kaynak: DHA