HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Dolar 6.86 lira, euro 7.78 lira, sterlin 8.61 lirada

Gelişmekte olan ülke para birimlerinin dolar karşısında yatay hareket ettiği haftanın ikinci gününde iç piyasada da dolar kuru 6.85-6.87 dar bandındaki sıkışık seyrini sürdürüyor.

Dolar 6.86 lira, euro 7.78 lira, sterlin 8.61 lirada
14.07.2020 09:07 | Son Güncelleme: 14.07.2020 09:22

Gelişmekte olan ülke para birimlerinin dolar karşısında yatay hareket ettiği haftanın ikinci gününde iç piyasada da dolar kuru 6.85-6.87 dar  bandındaki sıkışık seyrini sürdürüyor.

Küresel piyasalarda Covid-19 aşısına ilişkin haberlerin yarattığı iyimserlikle yaşanan alım dalgasının yansıdığı Borsa İstanbul Endeksi de (BIST100) haftanın ilk gününü yüzde 3.0'ün üzerinde artışla tamamladı.

BIST100 yeni haftanın ilk işlem gününde, 116 bin 125 puan ve 118 bin 398 puan arasında dalgalandıktan sonra, yüzde 3.13 artışla 118 bin 398 puanda kapandı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 3.74, BIST Mali Endeks yüzde 3.29, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 2.84 artıdaydı.Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre, geçen yılın Mayıs ayında 1 milyar 71 milyon dolar fazla veren cari işlemler hesabında, bu yılın aynı ayında 3 milyar 764 milyon  dolar açık gerçekleşti. Bunun sonucunda on iki aylık cari işlemler açığı 8 milyar 244 milyon dolara çıktı.TCMB açıklamasında, "Bu gelişmede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 2 milyar 389 milyon dolar artarak 2 milyar 734 milyon dolarna ulaşması ve geçen yılın Mayıs ayında 2 milyar 907 milyon dolar net fazla veren hizmetler dengesinde bu ay 33 milyon dolar net açık gerçekleşmesi etkili oldu" denildi.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 6.8552 lira ve en yüksek 6.8668 lirayı gördükten sonra, 6.86 – 6.87 lira aralığında,euro en düşük 7.7736 lira ve en yüksek 7.7930 lirayı gördükten sonra, 7.78 – 7.79 lira aralığında,sterlin en düşük 8.6009 lira ve en yüksek 8.6215 lirayı gördükten sonra 8.61 – 8.62 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.1334 - 1.1351 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.1340 düzeyindeydi.Gedik Yatırım'ın, "BIST- 100 Endeksi'nin güne satıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz" başlıklı analizinde, Pazartesi günü küresel piyasalardaki olumlu havayı arkasına alan ve pozitif ayrışan BIST 100 Endeksi'nin yüzde 3.13'e karşılık gelen 3,590 puan yükseldiği anımsatılarak, şöyle denildi: "117,500'ün geçilmesi pozitif bir tablo oluştururken bu seviyenin üzerinde kalıcı olunup olunamayacağı izlenecek. "Salgına ilişkin artan endişeler dün Borsa İstanbul kapandıktan sonra ABD'den başlayarak genele yayılan bir satış getirmiş durumda. "Bu sabah küreseldeki bu olumsuz tablo ile güne başlayacak endeks 117,500 üzerinde tutunamazsa satışlar yeniden hız kazanabilir. Bu durumda ilk destek olarak 115,500 izlenebilir. 

"Yukarıda ise ilk güçlü direncimiz 118,500'de bulunuyor. Bu seviye geçilecek olursa son haftalarda görülen zirve seviyeler yeniden gündeme gelecektir."


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Karısının müstehcen görüntülerini arkadaşlarına gönderdiği iddia edilen şahıs, suçlamaları kabul etmedi 3. Sayfa
Karısının müstehcen görüntülerini arkadaşlarına gönderdiği iddia edilen şahıs, suçlamaları kabul etmedi
Erdoğan, 'Ayasofya açıldı, erken seçim var' tartışmalarına noktayı koydu Politika
Erdoğan, "Ayasofya açıldı, erken seçim var" tartışmalarına noktayı koydu
Erdoğan'dan 'Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın' önerisine yanıt: O kadar da değil Politika
Erdoğan'dan "Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın" önerisine yanıt: O kadar da değil
Survivor'da Yasin Obuz'un elenmesiyle finalistler belli oldu Magazin
Survivor'da Yasin Obuz'un elenmesiyle finalistler belli oldu
Bileğinde kesik izi olan anne önce 1 yaşındaki bebeğini ardından kendini 10. kattan aşağı bıraktı 3. Sayfa
Bileğinde kesik izi olan anne önce 1 yaşındaki bebeğini ardından kendini 10. kattan aşağı bıraktı
Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler 3. Sayfa
Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler
Ayasofya açıklamalarının ardından Papa'ya zor soru: Cordoba için de acı çekiyor mu?
Ayasofya açıklamalarının ardından Papa'ya zor soru: Cordoba için de acı çekiyor mu?
Oyuncu Murat Eken, 4 yıllık evliliğini sessiz sedasız tek celsede bitirdi
Oyuncu Murat Eken, 4 yıllık evliliğini sessiz sedasız tek celsede bitirdi
'Abi beni bir şey ısırdı' dedikten 1 saat sonra ölen Hamza'nın vücudunda yılan izlerine rastlandı
"Abi beni bir şey ısırdı" dedikten 1 saat sonra ölen Hamza'nın vücudunda yılan izlerine rastlandı
Bursa'da uzun yıllar sonra görülen su samuru kısa süre sonra hayatını kaybetti
Bursa'da uzun yıllar sonra görülen su samuru kısa süre sonra hayatını kaybetti
Gölde kaybolan oyuncu Naya Rivera'nın cansız bedeni bulundu
Gölde kaybolan oyuncu Naya Rivera'nın cansız bedeni bulundu
Survivor'da duygusal anlar! Cemal Can'ın babası oğlunun dizlerindeki yaraları öptü
Survivor'da duygusal anlar! Cemal Can'ın babası oğlunun dizlerindeki yaraları öptü
İBB Meclisi Ayasofya'nın adını, 'Ayasofya Camii ve Külliyesi' olarak değiştirdi
İBB Meclisi Ayasofya'nın adını, "Ayasofya Camii ve Külliyesi" olarak değiştirdi
Son dakika: Türk edebiyatının usta kalemi Adalet Ağaoğlu, 91 yaşında hayatını kaybetti
Son dakika: Türk edebiyatının usta kalemi Adalet Ağaoğlu, 91 yaşında hayatını kaybetti
Son dakika: Rize'deki sel felaketinden üst üste acı haberler: 2 ölü
Son dakika: Rize'deki sel felaketinden üst üste acı haberler: 2 ölü
Gelecek Partisi'nden çok konuşulacak reklam filmi: Mülakat bitecek, liyakat gelecek
Gelecek Partisi'nden çok konuşulacak reklam filmi: Mülakat bitecek, liyakat gelecek
İstanbul'da taksici, alkollü müşterisini yumrukla yere serdi
İstanbul'da taksici, alkollü müşterisini yumrukla yere serdi
Son dakika: Bolu'da bir evde çıkan yangında iki çocuk hayatını kaybetti
Son dakika: Bolu'da bir evde çıkan yangında iki çocuk hayatını kaybetti
Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, yönetime istifasını sundu
Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, yönetime istifasını sundu
Koronavirüs nedeniyle Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı arttı
Koronavirüs nedeniyle Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı arttı
Alanya'da uçuruma yuvarlanan otomobilde bir aile yok oldu: 3 ölü, 4 yaralı
Alanya'da uçuruma yuvarlanan otomobilde bir aile yok oldu: 3 ölü, 4 yaralı
İran'dan Ayasofya'nın ibadete açılması hakkında ilk yorum: Mutluluk duyduk
İran'dan Ayasofya'nın ibadete açılması hakkında ilk yorum: Mutluluk duyduk
Azerbaycan'ın Ermenistan mevzilerini vurma anı havadan görüntülendi
Azerbaycan'ın Ermenistan mevzilerini vurma anı havadan görüntülendi
Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye tehdit gibi sözler: Yeni yaptırımlar gündeme gelebilir
Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye tehdit gibi sözler: Yeni yaptırımlar gündeme gelebilir
Güvenip evlerine aldıkları şahıs tarafından 3 günde 165 bin lira dolandırıldılar
Güvenip evlerine aldıkları şahıs tarafından 3 günde 165 bin lira dolandırıldılar
Şeyma Subaşı, kendi tasarımı olan leopar desenli kombiniyle dans etti
Şeyma Subaşı, kendi tasarımı olan leopar desenli kombiniyle dans etti
Sarmaş dolaş pozla Selçuk Yöntem'in doğum gününü kutlayan Tuvana Türkay, paylaşımını sildi
Sarmaş dolaş pozla Selçuk Yöntem'in doğum gününü kutlayan Tuvana Türkay, paylaşımını sildi
Cenk Eren'den Defne Samyeli'nin göğüs dekolteli pozuna ilginç yorum: Bizimle aynı afişte olmak istememekte haklıymış
Cenk Eren'den Defne Samyeli'nin göğüs dekolteli pozuna ilginç yorum: Bizimle aynı afişte olmak istememekte haklıymış
Demet Akalın'ın derin göğüs dekolteli mayolu pozu göz kamaştırdı
Demet Akalın'ın derin göğüs dekolteli mayolu pozu göz kamaştırdı
Altın fiyatları artınca düğün yapacakların imdadına imitasyon ürünler yetişti
Altın fiyatları artınca düğün yapacakların imdadına imitasyon ürünler yetişti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Celal Adan Bülent Turan Devlet Bahçeli Erol Katırcıoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Cem Davran Hande Yener Bergüzar Korel
Spor Burak Yılmaz Ali Palabıyık Hikmet Karaman İbrahim Üzülmez Sofiane Feghouli
Daha Fazla Sel Rize Düğün Çocuk
Şu an buradasınız: Dolar 6.86 lira, euro 7.78 lira, sterlin 8.61 lirada - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.7.2020 10:09:38. #1.15#
title