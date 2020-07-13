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Dolar 6.86 lira, euro 7.78 lira, sterlin 6.69 lirada

Uzun süredir dar bir bantta dalgalı bir gelişme izleyen dolarda 6.86 lira düzeylerinin yakınlarında fiyatlamalar yeni haftanın ilk işlemlerinde de sürdürüldü.

Dolar 6.86 lira, euro 7.78 lira, sterlin 6.69 lirada
13.07.2020 09:11 | Son Güncelleme: 13.07.2020 09:11

Uzun süredir dar bir bantta dalgalı bir gelişme izleyen dolarda 6.86 lira düzeylerinin yakınlarında fiyatlamalar yeni haftanın ilk işlemlerinde de sürdürüldü.

Merkez Bankasının (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri raporuna göre, TCMB'nin toplam rezervleri geçen hafta 266 milyon dolar arttı ve 90 milyar 504 milyon dolara yükseldi. TCMB'nin brüt döviz rezervleri de geçen hafta 73 milyon dolar azaldı ve 51 milyar 344 milyon dolara geriledi. 

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 112 bin 829 puan ile 115 bin 450 puan arasında dalgalandığı haftanın son işlem gününü, yüzde 0.85 düşüşle 114 bin 808 puanda tamamladı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 1.00, BIST Mali Endeks yüzde 1.30, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.07 eksideydi.Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi 525/535 düzeyindeydi. Cuma günü işlem olmayan gösterge 10 yıllık tahvilde bileşik getiri ise son işlemde yüzde 12.75 düzeyindeydi.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 6.8452 lira ve en yüksek 6.8683 lirayı gördükten sonra, 6.86 – 6.87 lira aralığında,euro en düşük 7.7554 lira ve en yüksek 7.7904 lirayı gördükten sonra, 7.78 – 7.79 lira aralığında,sterlin en düşük 8.6598 lira ve en yüksek 8.7014 lirayı gördükten sonra 8.69 – 8.70 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.1254 - 1.1319 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.1315 düzeyindeydi.Gedik Yatırım'ın, "BIST- 100 Endeksi'nin güne alıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz" başlıklı analizinde, önceki haftalarda yurtdışındaki negatif hareketlere karşı daha güçlü duran BIST100 endeksinin, Perşembe günü ABD endekslerinde sertleşen satışların etkisinde kaldığına dikkat çekilerek, şöyle denildi: "Perşembe günü yaşanan düşüş nisan ayının başından beri görülen en sert düşüş oldu."Yaşanan bu düşüşle birlikte uzun süredir bahsettiğimiz Mayıs ayından beri devam eden kısa vadeli yükselen trendin altında kapanış gerçekleşmiş oldu. "Cuma günü de satışlar devam ederken, bu sefer Mart ayından beri devam eden ana trendimizin de altına sarkıldı. "Bu nedenle, endeksin yeniden trende dönüşü görülmediği sürece risklerin arttığını düşünüyoruz."Bahsettiğimiz trende dönüş için bugün 115,800 üzerindeki hareketlere ihtiyaç varken, haftalık kapanış 117,500 üzerinde olmadığı sürece yükselişlere temkinli yaklaşmak gerekecektir."

 


Kaynak: DHA

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Şu an buradasınız: Dolar 6.86 lira, euro 7.78 lira, sterlin 6.69 lirada - Ekonomi
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