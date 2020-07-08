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Dolar 6.86 lira, euro 7.74 lira, sterlin 8.62 lirada

Haftanın ilk işlem gününde yurt içinde zayıf ekonomik veri akışı devam ederken, ABD'de Haziran ayı ISM hizmet PMI endeksi 57.1'e yükselerek son dört ayın zirvesi çıktı.

Dolar 6.86 lira, euro 7.74 lira, sterlin 8.62 lirada
08.07.2020 09:09 | Son Güncelleme: 08.07.2020 09:13

Haftanın ilk işlem gününde yurt içinde zayıf ekonomik veri  akışı devam ederken, ABD'de Haziran ayı ISM hizmet PMI endeksi 57.1'e yükselerek son dört ayın zirvesi çıktı. Gün içinde artan vaka sayıları ve nispeten zayıf veri akışının dolar üzerindeki etkileri izlenirken, dolar/lira hafta başından itibaren 6.85-6.86 lirada yatay hareket ediyor.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) yüzde 0.26 artışla 118 bin 792 puanda başladığı Salı gününü, 19 Şubat'taki 119 bin 196 puanlık kapanıştan sonra ilk kez 119 bin puanın üzerinde kapandı.

Gün boyunca 117 bin ile 119 bin 745 puan arasında dalgalanan BIST100, günü yüzde 0.72 artışla 119 bin 338 puanda kapattı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.86, BIST Mali Endeks yüzde 0.19, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.89 artıdaydı.Hazine'nin, 5 yıl vadeli TÜFE'ye endeksli tahvili yeniden ihracında reel faiz yüzde 1.55 oldu. Tahvilde net satış 2 milyar 606.9 milyon lira, nominal teklif 4 milyar 697.2 milyon lira oldu.Merkez Bankası (TCMB) lira cinsi zorunlu karşılıklara (ZK) uygulanan faiz nema oranını 10 Temmuz'dan itibaren geçerli indirime gideceğini açıkladı. İnternet istesindeki verilere göre banka zorunlu karşılıklara ödediği faiz oranını yüzde 6'dan yüzde 5'e indirdi.Değişiklik ile birlikte reel kredi büyümesine ilişkin belirlenen koşulları sağlayan bankalar için zorunlu karşılıklara uygulanan faiz oranı yüzde 7.0, diğer bankalara yüzde 0.0 olacak.Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi güne 471/481 düzeyinde başladı. Gösterge 10 yıllık tahvilde bileşik getiri ise dün son işlemde yüzde 12.29 oldu.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 6.8520 lira ve en yüksek 6.8635 lirayı gördükten sonra, 6.86 – 6.87 lira aralığında,euro en düşük 7.7149 lira ve en yüksek 7.7475 lirayı gördükten sonra, 7.74 – 7.75 lira aralığında,sterlin en düşük 8.6027 lira ve en yüksek 8.6245 lirayı gördükten sonra 8.62 – 8.63 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.1264 - 1.1283 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.1267 düzeyindeydi.Gedik Yatırım'ın, "BIST- 100 Endeksi'nin güne yataya yakın bir açılışla başlamasını bekliyoruz" başlıklı analizinde, BIST100'de 35 milyar liralık tarihin en yüksek işlem hacmi ile dün 119,745'e kadar devam eden bir yükseliş görüldüğüne işaret edilerek, şöyle denildi: "Bankacılık endeksi zayıf kalmaya devam ederken diğer sektörler genel olarak pozitif kalmaya devam ediyor. "Bir süredir bahsettiğimiz gibi endekste güçlü yükseliş trendleri korunuyor."118,500'ün geçilmesiyle 2018 başında görülen zirve olan 121 bin civarı ve devamında bu yılbaşında görülen 124 bin civarındaki zirveler gündemde kalmaya devam edecektir. "Aşağı yönlü hareketlerde ilk güçlü destek bölgesi 117,350 – 116,800 aralığı olarak izlenebilir. 

"Bu seviyelerin altına sarkılmadığı sürece geri çekilmelere temkinli yaklaşılmaya devam edilebilir."


Kaynak: DHA

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