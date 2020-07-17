HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Dolar 6.85 lira, euro 7.81 lira, sterlin 8.61 lirada

Küresel piyasalarda başlıca para birimleri karşısında gerileyen dolar, iç piyasada 6.85 lirada tutunuyor.

Dolar 6.85 lira, euro 7.81 lira, sterlin 8.61 lirada
17.07.2020 09:00 | Son Güncelleme: 17.07.2020 09:00

Küresel piyasalarda başlıca para birimleri karşısında gerileyen dolar, iç piyasada 6.85 lirada tutunuyor.

Dolar/lira paritesinde yatay bandın bozulmadığına işaret edilen Yatırım Finansman analizinde, ortalamaların da yakınlaştığı kurda doların son birkaç günde küresel piyasalarda karşılaştığı satışların, kura  yansımadığına işaret edildi ve "Yeniden 1.1480 - 1.1500 bölgesini test eden euro/dolar paritesinde zayıf dolar etkisi ön planda. ABD iki yıllık faizler yakın zamanın  diplerinde. Bu da euroyu daha cazip kılıyor. Daha önceki denemelerde 1.1500'den geri dönüşler izledik. Buna karşın 1.1375 - 1.1390  desteğini long strateji için olası geri çekilmede izleyebiliriz" denildi.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) Perşembe günü 118 bin 684 puan ve 119 bin 451 puan arasında dalgalandıktan sonra, yüzde 91 artışla 118 bin 807 puanda kapandı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 1.20, BIST Mali Endeks yüzde 0.86, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.44 artıdaydı.Avrupa Merkez Bankası (ECB) Covid-19 pandemisi nedeniyle geçen dört ayda aldığı olağanüstü önlemlerin ardından para politikasında değişiklik yapmadı. ECB Yönetim Konseyi'nden yapılan açıklamada, mevduat faizi oranının "eksi yüzde 0.5" ve politika faizinin de "sıfırda" tutulduğu belirtildi. Açıklamada, pandeminin ekonomide yol açacağı daralma ile mücadele için uygulanmaya başlanan, 1.35 trilyon euro tutara kadar tahvil alım programının (PEPP) büyüklüğünde değişiklik yapılmadığı belirtildi.Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi 517/527 düzeyindeydi. Gösterge 10 yıllık tahvilde ise Cuma günü son işlem yüzde 12.72 oldu.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 6.8529 lira ve en yüksek 6.8604 lirayı gördükten sonra, 6.85 – 6.86 lira aralığında,euro en düşük 7.7990 lira ve en yüksek 7.8180 lirayı gördükten sonra, 7.81 – 7.82 lira aralığında,sterlin en düşük 8.6037 lira ve en yüksek 8.6243 lirayı gördükten sonra 8.61 – 8.62 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.1377 - 1.1394 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.1386 düzeyindeydi.Gedik Yatırım'ın analizinde BIST- 100 Endeksi'nin güne yataya yakın bir açılışla başlamasının beklendiği belirtilerek, şöyle denildi: "BIST100 dün açıldıktan sonra gün boyu oldukça sınırlı bir bölge içinde hareket etti."Dün de ifade ettiğimiz gibi BIST100'ün geçen hafta yaşadığı sert kayıpların ardından bu hafta bir dengelenme sürecine girdiğini düşünüyoruz. "Küresel ölçüde hisse senetleri piyasalarında da yön bulmakta zorlanıldığı ekonomik veriler ile salgına ilişkin rakamlar arasına sıkışıldığını görüyoruz. "Geçen haftanın zirvesi olan 120 bin civarının yakın vade için güçlü direnç olacağını ve bölgeye yaklaşıldıkça satış baskısının artacağını düşünüyoruz. "Aşağıda ise 117,500 ve altında 115,500 izlediğimiz destekler olmaya devam ediyor.  

"Bu seviyelerin altındaki kapanışlar endeksteki zayıflamanın işareti olarak değerlendirilebilir."


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Gece denize giren bir kişi esrarengiz şekilde kaybolunca arama kurtarma ekiplerini seferber oldu 3. Sayfa
Gece denize giren bir kişi esrarengiz şekilde kaybolunca arama kurtarma ekiplerini seferber oldu
Arkadaşının yanında 5 dakikalığına maskesini çıkaran adam, koronavirüse yakalandı Sağlık
Arkadaşının yanında 5 dakikalığına maskesini çıkaran adam, koronavirüse yakalandı
Seyir halindeki otomobilden yılan çıkınca şoför korkudan kaza yaptı 3. Sayfa
Seyir halindeki otomobilden yılan çıkınca şoför korkudan kaza yaptı
Freni patlayan yolcu otobüsü dehşet saçtı: 8 yaralı 3. Sayfa
Freni patlayan yolcu otobüsü dehşet saçtı: 8 yaralı
Meclis'teki 4 partiden Ermenistan'a ortak kınama: İşgal ettiğin Azerbaycan topraklarından çekil Politika
Meclis'teki 4 partiden Ermenistan'a ortak kınama: İşgal ettiğin Azerbaycan topraklarından çekil
Uyuşturucu kuryesi kadından pes dedirten savunma: Bu işi yapmasaydım, kötü yola düşecektim 3. Sayfa
Uyuşturucu kuryesi kadından pes dedirten savunma: Bu işi yapmasaydım, kötü yola düşecektim
Erdoğan'dan kıdem tazminatı ve part-time çalışma için talimat: Bu konuları taraflarla uzlaşıp daha sonra getirin
Erdoğan'dan kıdem tazminatı ve part-time çalışma için talimat: Bu konuları taraflarla uzlaşıp daha sonra getirin
Şırnak'ı sokağa döken taciz iddiasının iç yüzünü küçük kızın babası anlattı: Öyle bir durum söz konusu değil
Şırnak'ı sokağa döken taciz iddiasının iç yüzünü küçük kızın babası anlattı: Öyle bir durum söz konusu değil
Elazığ depremini bilen Naci Görür: İstanbul depremi için son zaman dilimindeyiz
Elazığ depremini bilen Naci Görür: İstanbul depremi için son zaman dilimindeyiz
Ata tecavüz kamerada! Vatandaş olan biteni anbean kaydedip polisi aradı
Ata tecavüz kamerada! Vatandaş olan biteni anbean kaydedip polisi aradı
Bayramda kısıtlama olacak mı? Bilim Kurulu üyesi toplantıda konuşulan planı anlattı
Bayramda kısıtlama olacak mı? Bilim Kurulu üyesi toplantıda konuşulan planı anlattı
Tüm koronavirüs ölümlerinin altında yatan neden ortaya çıktı! Herkeste aynı bulgu
Tüm koronavirüs ölümlerinin altında yatan neden ortaya çıktı! Herkeste aynı bulgu
Mansur Yavaş belediye meclisinde anlattı! Ankara Halk Ekmek Müdürü kendisini işten kovup tazminat almış
Mansur Yavaş belediye meclisinde anlattı! Ankara Halk Ekmek Müdürü kendisini işten kovup tazminat almış
Eşini boğazından araya girmeye çalışan öz kardeşini de bacağından bıçakladı
Eşini boğazından araya girmeye çalışan öz kardeşini de bacağından bıçakladı
Kontrolünü kaybeden otomobil yoldan çıkınca feci kaza kaçınılmaz oldu: Aynı aileden 3 ölü 1 yaralı
Kontrolünü kaybeden otomobil yoldan çıkınca feci kaza kaçınılmaz oldu: Aynı aileden 3 ölü 1 yaralı
Karantina günlerini yeni projeler hazırlayarak geçiren Asena, seyircilerin karşısına çıkıyor
Karantina günlerini yeni projeler hazırlayarak geçiren Asena, seyircilerin karşısına çıkıyor
Köpeğin getirdiği insan kafatası polisi alarma geçirdi
Köpeğin getirdiği insan kafatası polisi alarma geçirdi
Son Dakika: TSK Kanunu Meclis'te kabul edildi! Erbaş ve erlere hafta sonu izin hakkı verildi
Son Dakika: TSK Kanunu Meclis'te kabul edildi! Erbaş ve erlere hafta sonu izin hakkı verildi
10-15 kağıt toplayıcısı, bıçak ve sopalarla tek kişiye saldırdı! O anlar anbean kamerada
10-15 kağıt toplayıcısı, bıçak ve sopalarla tek kişiye saldırdı! O anlar anbean kamerada
Herkesin evlilik beklediği Murat Dalkılıç ve Hande Erçel çifti, aşklarına son noktayı koydu
Herkesin evlilik beklediği Murat Dalkılıç ve Hande Erçel çifti, aşklarına son noktayı koydu
Cevap kağıdı kaybolan öğrencinin LGS sonucu hayallerini yıktı
Cevap kağıdı kaybolan öğrencinin LGS sonucu hayallerini yıktı
4 yaşında okumayı söktü, 11 ayda hafız olup LGS'de Türkiye birincisi oldu
4 yaşında okumayı söktü, 11 ayda hafız olup LGS'de Türkiye birincisi oldu
İtfaiye ekipleri, içine giren yılanı çıkarmak için çamaşır makinesini paramparça etti
İtfaiye ekipleri, içine giren yılanı çıkarmak için çamaşır makinesini paramparça etti
Van'da şehit olan 7 emniyet mensubundan Semih Güzelay, 2007 yılında tekvandoda Avrupa şampiyonu olmuş
Van'da şehit olan 7 emniyet mensubundan Semih Güzelay, 2007 yılında tekvandoda Avrupa şampiyonu olmuş
Sosyal medyadaki kampanyaya 7.5 milyon kişi destek verdi, İran'da üç kişinin idamı durduruldu
Sosyal medyadaki kampanyaya 7.5 milyon kişi destek verdi, İran'da üç kişinin idamı durduruldu
Kafasına bıçak saplanmış yaralının gösterdiği sakin tavırlar görenleri şaşırttı
Kafasına bıçak saplanmış yaralının gösterdiği sakin tavırlar görenleri şaşırttı
Hesap almayan iş yerini kurşunlayıp molotof atınca böyle vuruldu
Hesap almayan iş yerini kurşunlayıp molotof atınca böyle vuruldu
Azerbaycan basını canlı yayında duyurdu! Türk F-16'lar Ermenistan sınırında gövde gösterisi yaptı
Azerbaycan basını canlı yayında duyurdu! Türk F-16'lar Ermenistan sınırında gövde gösterisi yaptı
Sergen Yalçın, Beşiktaş ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Ruiz'e tepki gösterdi: Giden gider, kalan sağlar bizimdir
Sergen Yalçın, Beşiktaş ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Ruiz'e tepki gösterdi: Giden gider, kalan sağlar bizimdir
Son Dakika: Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov'den sürpriz istifa kararı
Son Dakika: Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov'den sürpriz istifa kararı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haluk Koç Özgür Özel Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Sıla Ece Erken Ozan Güven Defne Samyeli
Spor Fatih Terim Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Bülent Korkmaz Robert Prosinecki
Daha Fazla Lgs Tbmm İzmir Ankara
Şu an buradasınız: Dolar 6.85 lira, euro 7.81 lira, sterlin 8.61 lirada - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.7.2020 09:04:35. #1.15#
title