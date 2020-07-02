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Dolar 6.85 lira, euro 7.72 lira, sterlin 8.56 lirada

Küresel piyasalarda büyük ekonomilere ilişkin verilerdeki gelişmelerle gücünü koruyan dolar, iç piyasada da bir südedir 6.85 lirada yatay hareket ediyor.

Dolar 6.85 lira, euro 7.72 lira, sterlin 8.56 lirada
02.07.2020 09:15 | Son Güncelleme: 02.07.2020 09:15

Küresel piyasalarda büyük ekonomilere ilişkin verilerdeki gelişmelerle gücünü koruyan dolar, iç piyasada da bir südedir 6.85 lirada yatay hareket ediyor.

Ahlatçı Yatırım'ın analizinde, haftanın ikinci işlem gününde yurt içinde dış ticaret açığının, ABD'de Conference Board tüketici güveni endeksinin izlendiğine işaret edilerek, "Haftanın üçüncü işlem gününde ise Türkiye imalat PMI endeksi Haziran ayında, 40.9 seviyesinden 53.9 seviyesine yükselirken, endeksin Şubat ayından beri ilk kez 50 eşik seviyesi üzerine geçtiği kaydedildi. ABD'de ise imalat PMI endeksi, 43.1 seviyesinden 52.6'ya yükselerek, 14 ayın zirvesine çıktı. Açıklanan ABD ADP özel sektör istihdamı verisi ise 2,9 milyon atışlık beklentiler karşısında 2.37 milyon artış ile kayıtlara geçti. Gün içerisinde koronavirüs aşı gelişmeleri takip edilirken, olumlu açıklanan veriler sonrasında güne 6.85 seviyesinde başlayan kurun yatay hareketini sürdürdüğü izlendi" denildi.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) yüzde 0.55 artışla 117 bin 168 puanda başladığı Çarşamba gününü yüzde 1.04 düşüşle 115 bin 315 puanda tamamladı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.20, BIST Mali Endeks yüzde 1.02, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 1.43 eksideydi.Gedik Yatırım'ın, "BIST100 Endeksi'nin güne hafif alıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz" başlıklı analizinde, BIST100 Endeksi'nın son ayların en sert düzeltmelerinden birini yaptığına işaret edildi ve şöyle denildi: "Gün içinde en yüksek 117,357'yi gören endekste kapanış bu seviyenin yaklaşık 2 bin altından 115,315'ten gerçekleşti. "Mayıs ayından beri takip ettiğimiz kısa vadeli trendimiz bugün itibari ile 115,100 civarında bulunurken, Mart ayından beri devam eden ana trendimiz 112,700 civarında bulunuyor. "Daha önce de bahsettiğimiz gibi bu iki trend üzerinde kalındığı sürece geri çekilmeler sınırlı düzeltmeler olarak izlenebilir. "Yukarıda ilk direncimiz 116,300 iken bu seviyenin üzerinde alımlar yeniden hız kazanabilir. "Dün gün içinde görülen 117,357 ise bu seviye sonrasında izleyeceğimiz ara direncimiz olacak."Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 6.8420 lira ve en yüksek 6.8540 lirayı gördükten sonra, 6.85 – 6.86 lira aralığında,euro en düşük 7.6956 lira ve en yüksek 7.7293 lirayı gördükten sonra, 7.72 – 7.73 lira aralığında,sterlin en düşük 8.5357 lira ve en yüksek 8.5740 lirayı gördükten sonra 8.56 – 8.57 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.1247 - 1.1273 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.1268 düzeyindeydi.Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, "iktisadi faaliyetteki toparlanma eğiliminin güç kazandığına" dikkat çekti.Uysal, TCMB Finansal İstikrar Raporu'nun önsözünde, "Türkiye'nin makroekonomik göstergelerinde 2019 yılı ikinci yarısından itibaren belirgin bir iyileşme kaydedilmiş, bu eğilim 2020 yılının ilk aylarında da sürmüştür. Bu dönemde, enflasyon ve enflasyon bekleyişleri hızla gerilerken, faiz oranları düşmüş, yerleşiklerin artan Türk lirası varlık talebi ile dolarizasyon süreci duraklamış, etkin çalışan kredi mekanizması ile krediler ağırlıklı olarak Türk lirası cinsi olmak üzere artmaya başlamış, iktisadi faaliyetteki toparlanma eğilimi güç kazanmıştır" dedi ve ekledi: "Mart ayı ile birlikte dünya geneline yayılan koronavirüs salgınına bağlı olarak küresel büyüme görünümü belirgin ölçüde zayıflamıştır. "Salgına ilişkin gelişmeler ve belirsizlikler küresel risk iştahının gerilemesine ve uluslararası piyasalarda oynaklığın artmasına neden olurken, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler, salgının olumsuz etkilerini azaltmaya ve kredi koşullarını desteklemeye yönelik genişleyici para ve maliye politikaları uygulamaya başlamışlardır.

"Türkiye'de iktisadi faaliyet, salgının dış ticaret, turizm ve iç talep üzerindeki etkilerine bağlı olarak Mart ayı ortalarından itibaren zayıflamaya başlarken; enflasyon beklentileri, toplam talep koşulları ve emtia fiyatlarındaki gelişmeler enflasyon görünümünü olumlu etkilemektedir."


Kaynak: DHA

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Şu an buradasınız: Dolar 6.85 lira, euro 7.72 lira, sterlin 8.56 lirada - Ekonomi
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