Dolar 6.85 lira, euro 7.71 lira, sterlin 8.52 lirada ABD'de Covid-19 vakalarında artışın yanında, Avrupa Birliği ile ortaya çıkan yeni ticari gerilimlerin ekonomik toparlanmanın hızını kıracağına ilişkin endişelerle yatırımcıların riskli para birimlerinden kaçmasıyla küresel piyasalarda yükselen dolar iç piyasada yeni güne 6.85 lira ile yatay başladı.

ABD'de Covid-19 vakalarında artışın yanında, Avrupa Birliği ile ortaya çıkan yeni ticari gerilimlerin ekonomik toparlanmanın hızını kıracağına ilişkin endişelerle yatırımcıların riskli para birimlerinden kaçmasıyla küresel piyasalarda yükselen dolar iç piyasada yeni güne 6.85 lira ile yatay başladı.

ABD, Avrupa'dan ithal ürünlere konulan gümrük vergilerini yeniden değerlendirmeyi ve çeşitli ürünler için olan vergi miktarında değişiklik yapmayı hedefliyor. ABD Ticaret temsilciliği (USTR) yaptığı açıklamada, "Bu yeniden değerlendirme çerçevesinde, ABD Ticaret Temsilciliği hali hazırda ilave gümrük vergilerine maruz kalan bazı mevcut

veya eski AB üyesi devletlerine ait olan ürünlerin listesinde değişiklik yapmayı değerlendiriyor" denildi.Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) Çarşamba günü 114 bin 333 puan ile 115 bin 627 puan arasında dalgalandıktan sonra yüzde 0.77 düşüşle 114 bin 448 puanda kapandı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.19, BIST Mali Endeks yüzde 1.96 ekside, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.66 artıdaydı.Merkez Bankası'nın bugün açıklayacağı faiz kararı öncesinde, dolar kurunda oldukça düşük volatilite ile yataya yakın gelişmeler sürüyor. Küresel piyasalarda 1.13 düzeyine yükselen euro/dolar paritesi daha sonra 1.12 düzeyine döndü.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 6.8504 lira ve en yüksek 6.8574 lirayı gördükten sonra, 6.85 – 6.86 lira aralığında,euro en düşük 7.7054 lira ve en yüksek 7.7264 lirayı gördükten sonra, 7.71 – 7.72 lira aralığında,sterlin en düşük 8.5040 lira ve en yüksek 8.5286 lirayı gördükten sonra 8.52 – 8.53 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.1239 - 1.1259 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.1247 düzeyindeydi.Ünlü & Co/DAHA'nın analizinde, "ABD'de artan korona virüs vakalarının son iki ayın zirve seviyelerine ulaşması ekonomide hızlı bir toparlanma ihtimalinin düşük olduğunu gösterirken, kısıtlamaların yeniden güçlü bir seçenek haline gelebileceğine yönelik endişeler risk iştahında keskin bir geri çekilmeye yol açıyor. Yurtiçi piyasalar son dönemde yurtdışındaki geri çekilmelere karşı dirençli kalıyor olsa da küresel satış baskısının etkilerini aynı sertlikte olmasa da TL varlıklar üzerinde de görmeyi bekliyoruz" denildi: "İçeride günün en önemli konu başlığını ise saat 14.00'te sonuçlanacak olan PPK toplantısı oluşturuyor TCMB Temmuz 2019'dan bu yana son dokuz toplantısında faizlerde toplam 1575 baz puan indirim yapmıştı. "Mevcut durumda politika faizi yüzde 8.25 seviyesinde bulunuyor. Son toplantı sonrasında yayımladığı metinde enflasyon beklentileri ve iç talep koşullarındaki gelişmelere bağlı olarak çekirdek enflasyon eğilimlerinin ılımlı seyrettiğine dikkat çeken Merkez Bankası'nın verdiği mesajlar koşulların lehte kalmaya devam etmesi durumunda ölçülü faiz indirimlerine kapının açık olduğuna yönelik sinyaller vermişti.""Bu kapsamda ortalama piyasa beklentisi TCMB'nin faizlerde 25 baz puanlık indirime gideceği yönünde. "Son toplantıdan bu yana TL'nin değer kaybı ile işlem görüyor oluşunun yanında Haziran ayında lehte baz etkisinin bulunmaması nedeniyle TÜFE'nin yüzde 11'in üzerinde kalma ihtimali TCMB'nin olası adımının ölçülü kalmasına neden olabileceği gibi Merkez Bankası beklemede kalmayı da tercih edebilir."Borsa İstanbul destek bölgesinden uzaklaşmamaya çalışacak. Yurtdışı piyasalarda korona virüse ilişkin endişelerin devam etmesine bağlı olarak endekslerin zayıf bir performans sergilemesinin etkilerini dün Borsa İstanbul üzerinde de gördük. "Bu noktada, önceki gün 116 bin sınırına kadar yükselen BIST-100 endeksinde dün ise daha çok satışları karşılama çabası ön plandaydı. "Ancak Avrupa ile kıyasladığımızda endeksin çok daha dirençli bir görünüm sergilediğini rahatlıkla söyleyebiliriz. "Öyle ki, yurtdışında satışlar yüzde 2.0'yi aştığında endeksin geri çekilmeleri ağırlıklı olarak 114,500 desteğinin üzerinde karşıladığını gördük.

"Ancak yurtdışında zayıflığın yeni günde de sürüyor olması nedeniyle Borsa İstanbul'da da negatif bir açılış görmeyi bekliyoruz."

Kaynak: DHA