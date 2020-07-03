HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Dolar 6.85 lira, euro 7.70 lira, sterlin 8.54 lirada

Enflasyon verilerinin beklendiği piyasalarda dövizler haftanın son işlem gününe yatay başladı.

Dolar 6.85 lira, euro 7.70 lira, sterlin 8.54 lirada
03.07.2020 09:15 | Son Güncelleme: 03.07.2020 09:19

Enflasyon verilerinin beklendiği piyasalarda dövizler haftanın son işlem gününe yatay başladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon verilerini saat 10: 00'da açıklayacak. Merkez Bankası, enflasyonun seyrindeki yükselişin altını çizerek, yaklaşık bir yıldır sürdürdüğü faiz indirimlerine ara verdi ve 25 Haziran'da yaptığı son toplantıda politika faizini sabit tuttu. TCMB Perşembe günü açıkladığı Para Politikası Kurulu toplantı özetlerinde de yıl sonu enflasyon beklentilerinin yükseldiğine dikkat çekti ve salgında atılacak adımların hedefli ve geçici olmasının politika etkinliğini destekleyeceğini vurguladı. 

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) yüzde 0.46 artışla 115 bin 843 puanda başladığı Perşembe günü, 115 bin 746 ve 117 bin 177 puan arasında dalgalandıktan sonra, yüzde 1.38 artışla 116 bin 907 puanda kapandı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 2.30, BIST Mali Endeks yüzde 1.41, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 1.01 artıdaydı.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 6.8453 lira ve en yüksek 6.8572 lirayı gördükten sonra, 6.85 – 6.86 lira aralığında,euro en düşük 7.6844 lira ve en yüksek 7.7178 lirayı gördükten sonra, 7.70 – 7.71 lira aralığında,sterlin en düşük 8.5374 lira ve en yüksek 8.5506 lirayı gördükten sonra 8.54 – 8.55 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.1225 - 1.1302 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.1233 düzeyindeydi.Gedik Yatırım'ın, "BIST- 100 Endeksi'nin güne yataya yakın bir açılışla başlamasını bekliyoruz" başlıklı analizinde şöyle denildi: "BIST 100 dün, önceki günkü kayıplarının büyük bir bölümünü geri aldı. Bir süredir bahsettiğimiz iki güçlü trend üzerinde hareketini devam ettiren BIST 100'de bu trendlerden mayıs ayında başlayan kısa vadeli olanı bugün itibariyle 115,600 Mart ayından beri devam eden ana yükseliş trendi ise 113,100 civarında bulunuyor. "Önceki günlerde bahsettiğimiz gibi bu iki trend kırılmadığı sürece geri çekilmelere temkinli yaklaşmak gerektiğini düşünüyoruz. "Yukarıda ilk direncimiz önceki gün görülen zirve olan 117.357 iken buranın üzerinde endekste hareketlerin hızlanması beklenebilir. 

"Bu durumda 118,500 – 121,000 ve devamında endeksteki tarihi zirveler gündeme gelebilir."


Kaynak: DHA

Manşet

Haberler

Mahalleye yayılan kötü koku, cansız bedeni ortaya çıkardı Ekonomi
Mahalleye yayılan kötü koku, cansız bedeni ortaya çıkardı
Akıl alır gibi değil! Bir ülke, koronavirüsü tam yenmişken cinsel ilişki skandalıyla ikinci dalga patlak verdi Ekonomi
Akıl alır gibi değil! Bir ülke, koronavirüsü tam yenmişken cinsel ilişki skandalıyla ikinci dalga patlak verdi
Son dakika: Elektrikte Ağustos ayı itibarıyla Yeşil Tarife'ye geçiliyor! İsteyen her vatandaş kullanabilecek Ekonomi
Son dakika: Elektrikte Ağustos ayı itibarıyla Yeşil Tarife'ye geçiliyor! İsteyen her vatandaş kullanabilecek
Uygur Türklerine yaptırılan 13 tonluk üründe insan saçı tespit edildi Ekonomi
Uygur Türklerine yaptırılan 13 tonluk üründe insan saçı tespit edildi
TRT Spor spikeri Deniz Satar görevinden istifa etti Ekonomi
TRT Spor spikeri Deniz Satar görevinden istifa etti
Diyarbakır'da esnaf, maske takmayanlara tepki gösterdi: Cinayet işlemiş gibi görüyorum Ekonomi
Diyarbakır'da esnaf, maske takmayanlara tepki gösterdi: Cinayet işlemiş gibi görüyorum
9 yıl boyunca bebek bekleyen çiftin ikizlerini, kıskançlık krizine giren köpekleri parçaladı
9 yıl boyunca bebek bekleyen çiftin ikizlerini, kıskançlık krizine giren köpekleri parçaladı
Kendisini fuhşa zorlayan şahsı başından vuran kadın yakalandı
Kendisini fuhşa zorlayan şahsı başından vuran kadın yakalandı
ABD'de düğün fotoğrafı çektiren çift dalgalara kapıldı
ABD'de düğün fotoğrafı çektiren çift dalgalara kapıldı
Kalabalık minibüs görüntülerine isyan eden Bakan Koca, en çok vakanın olduğu 5 ili verdi
Kalabalık minibüs görüntülerine isyan eden Bakan Koca, en çok vakanın olduğu 5 ili verdi
Son dakika: Kovid-19'dan son 24 saatte Brezilya'da 1252, Meksika'da 679, Hindistan'da 391 kişi öldü
Son dakika: Kovid-19'dan son 24 saatte Brezilya'da 1252, Meksika'da 679, Hindistan'da 391 kişi öldü
Hakkında inceleme başlatılan TikTok hangi verileri topluyor? İşte uygulamanın madde madde ulaştığı bilgiler
Hakkında inceleme başlatılan TikTok hangi verileri topluyor? İşte uygulamanın madde madde ulaştığı bilgiler
Erdoğan, Özhaseki'nin çay isteğine esprili yanıt verdi
Erdoğan, Özhaseki'nin çay isteğine esprili yanıt verdi
ABD'nin 'Müze olsun' çağrısının ardından Rusya da Ayasofya tartışmalarına karıştı
ABD'nin "Müze olsun" çağrısının ardından Rusya da Ayasofya tartışmalarına karıştı
'Ozan Güven yalnız değildir' diye paylaşım yapan Gökhan Özoğuz'a tepki yağdı
"Ozan Güven yalnız değildir" diye paylaşım yapan Gökhan Özoğuz'a tepki yağdı
18 yıldır haber alınamayan genç kızın kaybolduğu yerde yapılan kazıda kemik parçaları bulundu
18 yıldır haber alınamayan genç kızın kaybolduğu yerde yapılan kazıda kemik parçaları bulundu
Yılanlar depremin habercisi mi? Konunun uzmanı merak edilen soruyu yanıtladı
Yılanlar depremin habercisi mi? Konunun uzmanı merak edilen soruyu yanıtladı
Eşi ile boşanma aşamasında olan şahıs 13 yaşındaki baldızını silahla vurdu
Eşi ile boşanma aşamasında olan şahıs 13 yaşındaki baldızını silahla vurdu
Onyekuru'dan sonra Lemina da sözleşmesi bittiği için G.Saray'dan ayrılıyor
Onyekuru'dan sonra Lemina da sözleşmesi bittiği için G.Saray'dan ayrılıyor
Galatasaray'la sözleşmesi sona eren Nagatomo, son antrenmanda hüngür hüngür ağladı
Galatasaray'la sözleşmesi sona eren Nagatomo, son antrenmanda hüngür hüngür ağladı
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs vakalarının bölgelere göre dağılımını paylaştı
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs vakalarının bölgelere göre dağılımını paylaştı
Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuğu, öldürdükleri dedesinin göğsüne oturtup fotoğraf çektiler
Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuğu, öldürdükleri dedesinin göğsüne oturtup...
Amsterdam'ın ünlü sokağı koronavirüs tedbirleriyle açılıyor! Dikkat çeken öpüşme uyarısı
Amsterdam'ın ünlü sokağı koronavirüs tedbirleriyle açılıyor! Dikkat çeken öpüşme uyarısı
Cemal Can'ın en zor anları! Elenen Nisa'nın arkasından hüngür hüngür ağladı
Cemal Can'ın en zor anları! Elenen Nisa'nın arkasından hüngür hüngür ağladı
Minik İkranur'un babası cinayeti işaret etti: Konuşacağı için öldürülmüş olabilir
Minik İkranur'un babası cinayeti işaret etti: Konuşacağı için öldürülmüş olabilir
Optimar, son seçim anketi sonuçlarını yayınladı: Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 50'nin üzerine çıktı
Optimar, son seçim anketi sonuçlarını yayınladı: Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 50'nin üzerine çıktı
Aydın'da termometreler 52 dereceyi gösterdi, vatandaşlar sığınacak gölge aradı
Aydın'da termometreler 52 dereceyi gösterdi, vatandaşlar sığınacak gölge aradı
Bilim Kurulu üyesi kuralların ihlal edildiği bu görüntü sonrası çok net uyardı: Yasaklar geri döner
Bilim Kurulu üyesi kuralların ihlal edildiği bu görüntü sonrası çok net uyardı: Yasaklar geri döner
'Kilolusun' diyerek eleştirilen Pelin Karahan, bikinili poz vererek karın kaslarını sergiledi
"Kilolusun" diyerek eleştirilen Pelin Karahan, bikinili poz vererek karın kaslarını sergiledi
Atatürk aleyhine paylaşım yapan jandarma astsubay görevinden uzaklaştırıldı
Atatürk aleyhine paylaşım yapan jandarma astsubay görevinden uzaklaştırıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Hulusi Akar Saruhan Oluç Berat Albayrak Süleyman Soylu
Magazin Buse Varol Gonca Vuslateri İbrahim Tatlıses Zehra Çilingiroğlu
Spor Ali Koç Cüneyt Çakır Ali Palabıyık Malcolm Thomas Ivan Obradovic
Daha Fazla Karar Şiddet Temmuz Futbolcu
Şu an buradasınız: Dolar 6.85 lira, euro 7.70 lira, sterlin 8.54 lirada - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.7.2020 09:20:14. #1.15#
title