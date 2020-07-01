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Dolar 6.85 lira, euro 7.69 lira, sterlin 8.48 lirada

Küresel piyasalarda izlenen ABD imalat sanayi ve istihdam verileri öncesinde yen ve başlıca para birimleri karşısında kazanımlarını koruyan dolar, iç piyasada yeni güne de, bir süredir tutunduğu 6.85 lira düzeyinde başladı.

Dolar 6.85 lira, euro 7.69 lira, sterlin 8.48 lirada
01.07.2020 09:19 | Son Güncelleme: 01.07.2020 09:23

 Küresel piyasalarda izlenen ABD imalat sanayi ve istihdam verileri öncesinde yen ve başlıca para birimleri karşısında kazanımlarını koruyan dolar, iç piyasada yeni güne de, bir süredir tutunduğu 6.85 lira düzeyinde başladı.

Gedik Yatırım'ın analizinde, "BIST- 100 Endeksi'nin güne hafif alıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz" denildi ve eklendi:

"Geçen hafta test edilen ve dün geçilen 116 bin civarı bu hafta takip edeceğimiz kritik noktalardan. "Bu bölgenin üzerinde tutunulması endekste hareketlerin hızlanmasını sağlayabilir. "Bu durumda 118,500 – 121,000 ve devamında endeksteki tarihi zirveler gündeme gelebilir."Sıklıkla bahsettiğimiz mayıs ayında ivmelenen son yükseliş trendi ve Mart ayında başlayan ana yükseliş trendi en kritik desteklerimiz olmaya devam ediyor."Bu trendler üzerinde kalındığı sürece geri çekilmelere düzeltme hareketi olarak bakmakta fayda var. "Bu trendler bugün itibari ile 114,500 ve 112,250 civarında bulunuyor. "Haftasonu bu trendler 116,500 ve 113,500'e ulaşmış olacak. Bu nedenle hafta kapanışının 116 bin üstü ya da altı olması daha da kritik olacak."Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 116 bin 146 ve 116 bin 970 puan arasında dalgalandığı Salı gününü, yüzde 0.59 artışla 116 bin 524 puanda tamamladı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 1.15, BIST Mali Endeks yüzde 0.49, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.57 artıdaydı.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 6.8445 lira ve en yüksek 6.8550 lirayı gördükten sonra, 6.85 – 6.86 lira aralığında,euro en düşük 7.6839 lira ve en yüksek 7.7058 lirayı gördükten sonra, 7.69 – 7.70 lira aralığında,sterlin en düşük 8.4688 lira ve en yüksek 8.4998 lirayı gördükten sonra 8.48 – 8.49 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.1215 - 1.1241 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.1223 düzeyindeydi.Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Alp Keler, sermaye piyasalarında son dönem yaşanan gelişmelerin değerlendirildiği basın toplantısında "Faizlerin düşmesi, dijital imkanlar ve hükümetin sermaye piyasalarını destekleyen adımlarıyla sermaye piyasalarına ilgi arttı, artışın sürmesini bekliyoruz" dedi ve şu konuların altını çizdi: "Sermaye piyasalarında son bir yılda önemli mesafe kaydettik, bakiyeli yatırımcı sayısı 1.2 milyondan 1.5 milyona çıktı."Yatırım fonlarının portföy büyüklüğü Mayıs itibarıyla yüzde 88, emeklilik fonlarının portföy büyüklüğü yüzde 41 arttı."2019 sonunda 315 milyar lira olan kurumsal yatırımcı büyüklüğü bu yıl ilk beş ayda 369 milyar liraya ulaştı."Gelişmekte olan ülkeler arasında Türkiye borsası ucuz, hisse senedi piyasamızın halen potansiyeli olduğunu düşünüyoruz."2019 sonunda 123 milyar lira olan yatırım fonlarının portföy büyüklüğü bu yıl ilk beş ayda 154 milyar liraya ulaştı."Aynı dönemde emeklilik fonlarının portföy büyüklüğü 119 milyar liradan 133 milyar lirayı çıktı.

"Son dönemde yabancı yatırımcının payı yüzde 65'lerden yüzde 52'ye kadar indi; ama yerli yatırımcı ve kurumsal yatırımcılar önümüzdeki dönemde sermayle piyasalarımızı destekleyen faktörler."


Kaynak: DHA

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Şu an buradasınız: Dolar 6.85 lira, euro 7.69 lira, sterlin 8.48 lirada - Ekonomi
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