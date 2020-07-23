Dolar 6.84 lira, euro 7.93 lira, sterlin 8.72 lirada Dövizler, Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklayacağı güne genel olarak yatay düzeylerde başladı.

Dövizler, Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklayacağı güne genel olarak yatay düzeylerde başladı.

ABD ile Çin arasında artan gerilimin etkisiyle başlıca para birimleri karşısında toparlanmaya çalışan dolar, iç piyasada ise bir süredir hareket ettiği 6.84 - 6.86 bandında tutunuyor.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), 117 bin 535 puan ve 119 bin 371 puan arasında dalgalandığı Çarşamba gününü, yüzde 0.03 artışla 118 bin 79 puanda tamamladı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.09, BIST Mali Endeks yüzde 0.05 artıda, BIST Hizmetler Endeksi de yüzde 0.47 eksideydi.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 6.8309 lira ve en yüksek 6.8526 lirayı gördükten sonra, 6.84 – 6.85 lira aralığında,euro en düşük 7.9056 lira ve en yüksek 7.9401 lirayı gördükten sonra, 7.93 – 7.94 lira aralığında,sterlin en düşük 8.7057 lira ve en yüksek 8.7229 lirayı gördükten sonra 8.72 – 8.73 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.15640 - 1.15929 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.15861 düzeyindeydi.Gedik Yatırım'ın "BIST- 100 Endeksi'nin güne hafif alıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz" başlıklı analizinde şöyle denildi: "BIST 100'de önceki gün 120,500 teste dildikten sonra gelen satışların ardından dün dengelenme çabası dikkat çekti. Aşağı yönlü hareketlerde son iki günde görülen dip seviyeler ile 22 günlük ortalamanın bulunduğu 117 bin civarı kritik destek olmaya devam ediyor. "Bu seviyenin altında ise bugün 116.100'de bulunan ana yükselen trendimiz bulunuyor."Özellikle bu trendin altına olacak sarkmalar endekste satışların sertleşmesine neden olabilir. "Bu nedenle bu hafta ve devamında bu trendi referans noktası olarak takip edeceğiz.

"Yukarıda ise 120.500 civarında ikinci bir tepe ile güçlenen dirençler oluşturan endekste bu bölgeye yakın yerlerden pozisyon alımlarında ekstra dikkatli olunması gerektiğini düşünüyoruz."

Kaynak: DHA