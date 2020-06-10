Dolar 6.78 lira, euro 7.70 lira, sterlin 8.66 lirada ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası toplantısında tahvil getirilerindeki yükselişi durduracak adımlar atabileceğine ilişkin beklentilerin güç kazanmasıyla küresel piyasalarda birçok para birimi karşısında gerileyen dolar, iç piyasada yeni güne 6.80 lira dolayında başladı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası toplantısında tahvil getirilerindeki yükselişi durduracak adımlar atabileceğine ilişkin beklentilerin güç kazanmasıyla küresel piyasalarda birçok para birimi karşısında gerileyen dolar, iç piyasada yeni güne 6.80 lira dolayında başladı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), yüzde 0.28 artışla başladığı Salı günü 108 bin 456 ile 110 bin 329 puan arasında dalgalandıktan sonra, yüzde 0.37 düşüşle 109 bin 236 puanda kapandı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.18, BIST Mali Endeks yüzde 0.44 ekside, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.09 artıdaydı.

Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi 430/440 düzeyinde, gösterge 10 yıllık tahvilde ise son işlem yüzde 11.83 bileşik düzeyindeydi.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 6.7793 lira ve en yüksek 6.8071 lirayı gördükten sonra, 6.78 – 6.79 lira aralığında,euro en düşük 7.6879 lira ve en yüksek 7.7188 lirayı gördükten sonra, 7.70 – 7.71 lira aralığında,sterlin en düşük 8.6321 lira ve en yüksek 8.6697 lirayı gördükten sonra 8.66 – 8.67 lira aralığında hareket ediyor.Yeni günde 1.1331 - 1.1370 arasında hareket eden euro/dolar paritesi de en son 1.1360 düzeyinde işlem görüyordu.

Kaynak: DHA