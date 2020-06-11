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Dolar 6.78 lira, euro 7.69 lira, sterlin 8.59 lirada

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) beklendiği gibi faizleri sıfıra yakın düzeyde sabit tutmasının ardından küresel piyasalarda biraz daha gerileyen dolar, iç piyasada 6.80 liraya yakın düzeylerde tutunuyor.

Dolar 6.78 lira, euro 7.69 lira, sterlin 8.59 lirada
11.06.2020 09:13 | Son Güncelleme: 11.06.2020 09:13

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) beklendiği gibi faizleri sıfıra yakın düzeyde sabit tutmasının ardından küresel piyasalarda biraz daha gerileyen dolar, iç piyasada 6.80 liraya yakın düzeylerde tutunuyor.

ABD Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı sonrası yapılan açıklamada, gecelik faiz oranlarının oybirliğiyle yüzde 0.00 - 0.25 düzeyinde sabit tutulmasının kararlaştırıldığı belirtildi. Açıklamada, faiz oranlarının, ekonominin son gelişmelere bağlı zorlukların üstesinden gelip düze çıktığından emin oluna kadar bu düzeylerde korunacağı vurgulandı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), yüzde 0.33 artışla başladığı Çarşamba günü, 109 bin 391 ve 110 bin 409 puan arasında dalgalandıktan sonra, yüzde 0.50 artışla 109 bin 778 puanda kapandı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.70, BIST Mali Endeks yüzde 0.72, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.24 artıdaydı.Haziran'da toplam 12.4 milyar liralık iç borç servisine karşılık 25.9 milyar lirası piyasadan toplam 27 milyar lira iç borçlanma öngören Hazine son iki günde düzenlediği üç ihale ile yaklaşık 9.5 milyar lira borçlandı. Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi 440/450 düzeyinde, gösterge 10 yıllık tahvilde ise son işlem yüzde 12.14 bileşik düzeyindeydi.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 6.7686 lira ve en yüksek 6.7864 lirayı gördükten sonra, 6.78 – 6.79 lira aralığında,euro en düşük 7.6811 lira ve en yüksek 7.7279 lirayı gördükten sonra, 7.69 – 7.70 lira aralığında,sterlin en düşük 8.5853 lira ve en yüksek 8.6466 lirayı gördükten sonra 8.59 – 8.60 lira aralığında hareket ediyor.Fed kararının açıklanmasının ardından 1.13957 düzeyine kadar yükselerek 1.14 sınırına ulaşan euro dolar en son 1.1345 düzeyinde işlem görüyordu.Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi verilerine göre, Nisan ayında 920 bin kişi ilk defa ihtiyaç kredisi kullandı.TBB verilerine göre, bu dönemde 38 bin kişi ilk defa kredi kartı kullanırken, kredili mevduat hesabı kullanan kişi sayısı 23 bin oldu. 13 bin kişi ise ilk defa konut kredisi kullandı. Bankalar ve banka dışı finansal kuruluşlar tarafından kullandırılan bireysel krediler, Nisan'da yıllık bazda yüzde 21 artarak 664 milyar liraya çıktı oldu. Bireysel kredilerin yüzde 48'ini ihtiyaç kredileri, yüzde 33'ünü konut kredileri, yüzde 16'sını kredi kartları ve yüzde 4'ünü taşıt kredileri oluşturdu. Bireysel kredilerde tahsili gecikmiş alacak oranı geçen yıla göre 0.6 puan düşerek yüzde 3.6 düzeyine geriledi.Bireysel kredi kullanan kişi sayısı (takipteki krediler hariç) son bir yılda 900 bin kişi artarak 32.4 milyon kişi olurken, ortalama kredi bakiyesi ise 21 bin lira odu.TBB Risk Merkezi üyesi kuruluşlar tarafından kullandırılan nakdi krediler Nisan ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artarak 3 trilyon 250 milyar lira oldu. Nakdi kredilerin 3 trilyon 152 milyar lirası bankalar, 52 milyar lirası finansal kiralama şirketleri, 25 milyar lirası faktoring şirketleri ve 22 milyar lirası finansman şirketleri tarafından kullandırıldı.Tasfiye olunacak alacaklar 2020 Nisan ayı itibarıyla 184 milyar lira oldu. Tasfiye olunacak alacakların 174 milyar lirası bankalara; 5.4 milyar lirası finansal kiralama şirketlerine, 2.6 milyar lirası faktoring şirketlerine ve 2.0 milyar lirası da finansman şirketlerine aitti.Tasfiye olacak alacakların toplam kredilere oranı Nisan 2020'de bir önceki yılın aynı ayına göre 1.0 puan artarak yüzde 5.4'e çıkarken, 2020 yılı başından itibaren gerileme sürdü.Ticari krediler yüzde 20 artarak 2 trilyon 586 milyar liraya çıktı. Krediler içinde imalat sanayii yüzde 28 ile en yüksek paya sahipti. Payı yüzde 10 ve üzerinde olan diğer ana sektörler, toptan ve perakende ticaret ve inşaattı.

Nisan itibarıyla tasfiye olunacak alacak oranı en yüksek olan sektör; yüzde 10.7 ile inşaat sektörü oldu. Bu sektörü yüzde 8.3 ile turizm sektörü izledi.


Kaynak: DHA

Ekonomi Manşet

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Şu an buradasınız: Dolar 6.78 lira, euro 7.69 lira, sterlin 8.59 lirada - Ekonomi
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