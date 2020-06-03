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Dolar 6.70 lira, euro 7.51 lira, sterlin 8.44 lirada

Küresel düzeyde birçok ülkede atılan normalleşme adımlarına bağlı olarak gelişmekte olan piyasalara yönelik risk iştahındaki artışın etkisiyle dolar yeniden 6.70 liranın altını gördü.

Dolar 6.70 lira, euro 7.51 lira, sterlin 8.44 lirada
03.06.2020 09:02 | Son Güncelleme: 03.06.2020 09:02

Küresel düzeyde birçok ülkede atılan normalleşme adımlarına bağlı olarak gelişmekte olan piyasalara yönelik risk iştahındaki artışın etkisiyle dolar yeniden 6.70 liranın altını gördü.

Piyasaların gündeminde, bugün açıklanacak Mayıs ayı enflasyon verileri ve Cuma günü açıklanması beklenen Moody's not güncellemesi olacak.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), 107 bin 100 ile 108 bin 500 puan arasında dalgalandığı Salı gününü, yüzde 0.77 artışla 108 bin 97 puanda kapattı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.88, BIST Mali Endeks yüzde 1.41 artıda, BIST Hizmetler Endeksi de yüzde 0.49 eksideydi.Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi 530/540 düzeyinde, gösterge 10 yıllık tahvilde ise Cuma günü son işlem yüzde 11.83 bileşik düzeyindeydi.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 6.6727 lira ve en yüksek 6.7350 lirayı gördükten sonra, 6.70 – 6.71 lira aralığında,euro en düşük 7.3881 lira ve en yüksek 7.5494 lirayı gördükten sonra, 7.51 – 7.52 lira aralığında,sterlin en düşük 8.4296 lira ve en yüksek 8.4767 lirayı gördükten sonra 8.44 – 8.45 lira aralığında hareket ediyor.Serbest döviz fonlarından kesinti (tevkifat) oranı yüzde 15'e yükseltildi ve karar bugün yürürlüğe girdi. Gelir vergisi kanununun geçici 67. maddesinde yer alan "kazanç ve iratlardan yapılacak tevkifat oranlarına" ilişkin kararnamede değişiklik öngören Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Karara göre, "borsa yatırım fonları ile konut finansmanı fonları ve varlık finansmanı fonları dahil menkul kıymetler yatırım fonları ve menkul kıymetler yatırım ortaklıklarının portföy işletmeciliği kazançları üzerinden yapılacak tevkifatlar"da, serbest döviz fonlarından kesinti oranı yüzde 15 olacak.


Kaynak: DHA

Ekonomi Manşet

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