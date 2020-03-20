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Amerika Birleşik Devletleri, Merkez Bankası, Fed, Ekonomi

Dolar 6.51 lira, euro 7.00 lira, sterlin 7.59 lirada

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimine karşın, yatırımcıların ellerindeki hisse senedi, bono, altın ve diğer değerli metaller gibi varlıkları nakde çevirme satışlarının etkisiyle küresel piyasalarda hızla yükselen dolar iç piyasada da 6.50 liranın üzerinde tutunuyor.

20.03.2020 09:09 | Son Güncelleme: 20.03.2020 09:09
Dolar 6.51 lira, euro 7.00 lira, sterlin 7.59 lirada

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimine karşın, yatırımcıların ellerindeki hisse senedi, bono, altın ve diğer değerli metaller gibi varlıkları nakde çevirme satışlarının etkisiyle küresel piyasalarda hızla yükselen dolar iç piyasada da 6.50 liranın üzerinde tutunuyor. 

Perşembe gününe yüzde 0.74 düşüşle başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BIS100), gün içinde 84 bin 71 puan ve 86 bin 879 puan arasında dalgalandıktan sonra günü yüzde 0.45 düşüşle 85 bin 195 puanda tamamlarken, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.10, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.69 yükseldi, BIST Mali Endeksi yüzde 1.41 düştü.

Tahvil bono piyasasında gösterge 10 yıllık tahvilde bileşik getiri son işlemde yüzde 12.83 düzeyindeydi. Gösterge 2 yıllık tahvilde ise spot kapanışta ortalama bileşik getiri yüzde 11.25 oldu. Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi 530 puanı aştı. CDS'ler yılbaşında 20 ayın en iyi risk iştahına işaret eden 240 puandaydı. Erken işlemlerde;dolar en düşük 6.4962 lira ve en yüksek 6.5489 lirayı gördükten sonra, 6.51 – 6.52 lira aralığında,euro en düşük 6.9601 lira ve en yüksek 7.0307 lirayı gördükten sonra, 7.00 – 7.01 lira aralığında,sterlin en düşük 7.4629 lira ve en yüksek 7.6260 lirayı gördükten sonra 7.59 – 7.60 lira aralığında hareket ediyor.

 


Kaynak: DHA

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Şu an buradasınız: Dolar 6.51 lira, euro 7.00 lira, sterlin 7.59 lirada - Ekonomi
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