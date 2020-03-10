Dolar 6.14 lira, euro 6.99 lira, sterlin 8.03 lirada Dünyanın önde gelen merkez bankalarının ve hükümetlerin Covid-19 salgınıyla sarsılan küresel ekonomiye koordinasyon içinde destek vereceklerine ilişkin beklentilerle Asya borsaları ve tahvil getirileri, Pazartesi günü yaşanan büyük düşüşün ardından toparlandı.

Dünyanın önde gelen merkez bankalarının ve hükümetlerin Covid-19 salgınıyla sarsılan küresel ekonomiye koordinasyon içinde destek vereceklerine ilişkin beklentilerle Asya borsaları ve tahvil getirileri, Pazartesi günü yaşanan büyük düşüşün ardından toparlandı. Küresel düzeydeki toparlanmanın etkisiyle iç piyasada da dövizler dünkü düzeylerinin hafif altında açıldı. ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün, Covid-19 salgınının ekonomiye etkilerine karşı önerilen önlemleri açıklamak için basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

Haftanın ilk gününe yüzde 2.79 düşüşle 106 bin 539 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) gün içinde en düşük 101 bin 995 puanı ve en yüksek 106 bin 585 puanı gördükten sonra yüzde 5.54 düşüşle 103 bin 524 puandan kapandı. BIST Bankacılık Endeksi ise gün içi en düşük 138 bin 500 puanı ve en yüksek 148 bin 87 puanı gördükten sonra 6.46 düşüşle 138 bin 528 puanda kapandı.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 2.50 artışla 11.90'a çıkarken, iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi de yüzde 2.84 artarak 11.24 düzeyine yükseldi.Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi, Pazartesi günü dün yüzde 5'den fazla geriledikten sonra, yeni günde yaklaşık yüzde 1.0 yükseldi.Erken işlemlerde;dolar en düşük 6.1289 lira ve en yüksek 6.1602 lirayı gördükten sonra 6.14 – 6.15 lira aralığında,euro en düşük 6.9561 lira ve en yüksek 7.0586 lirayı gördükten sonra 6.99– 7.00 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.9924 lira ve en yüksek 8.0772 lirayı gördükten sonra 8.03– 8.04 lira aralığında hareket ediyor.

Kaynak: DHA