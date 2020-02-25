Dolar 6.11 lira, euro 6.63 lira, sterlin 7.91 lirada

25.02.2020 09:10 | Son Güncelleme: 25.02.2020 09:10

– ABD Merkez Bankası 'nın ( Fed ) Covid-19 salgınının ekonomi üzerindeki etkilerine karşı faiz indirimi yapabileceğine ilişkin beklentilerle küresel piyasalarda yükselişi sınırlanan dolar, iç piyasada da yeni günde 6.11 lirada başladı.

Covid-19 aşısının bulunduğuna ilişkin haberlerin de etkisiyle Asya ve Pasifik borsalarındaki satış dalgası hafifledi.

Güney Kore'nin KOSPI endeksi yüzde 0.6 yükselirken, Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi de yatay hareket etti.Haftanın ilk işlem gününe yüzde 1.58 düşüşle 114 bin 984 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) gün içinde en düşük 113 bin 463 puanı ve en yüksek 116 bin 829 puanı gördükten sonra 1.75 düşüşle 114 bin 789 puanda, BIST Bankacılık Endeksi ise güne 156 bin 465 puanla başladıktan sonra en düşük 154 bin 660 puanı ve en yüksek 156 bin 794 puanı gördükten sonra yüzde 2.61 düşüşle 156 bin 393 puanda kapandı.Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 3.07 artışla 12.42'ye yükselirken, iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi de 5.78 artarak 11.89 düzeyine yükseldi.Erken işlemlerde ;dolar en düşük 6.1106 lira ve en yüksek 6.1310 lirayı gördükten sonra 6.11 – 6.12 lira aralığında,euro en düşük 6.6354 lira ve en yüksek 6.6584 lirayı gördükten sonra 6.63– 6.64 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.8991 lira ve en yüksek 7.9331 lirayı gördükten sonra 7.91– 7.92 lira aralığında hareket ediyor.

Kaynak: DHA

- İstanbul