Dolar 5.98 lira, Euro 6.62 lira, 7.79 lirada

04.02.2020 09:21 | Son Güncelleme: 04.02.2020 09:21

Coronavirüsün etki alanını genişletmesine karşın küresel piyasalarda hafif toparlanma gözlenirken, dövizler yeni güne yatay başladı.

Haftanın ilk işlem gününe yüzde 0.25 artışla 119 bin 436 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 118 bin 762 puanı ve en yüksek 119 bin 784 puanı gördükten sonra yüzde 0.09 artışla 119 bin 242 puanda, BIST Bankacılık Endeksi de, gün içi en düşük 172 bin 705 puanı ve en yüksek 174 bin 288 puanı gördükten sonra yüzde 0.22 artışla 173 bin 855 puanda kapandı.

Hazine'nin TÜFE'ye endeksli 5 yıllık tahvili ilk ihracında ortalama reel bileşik getiri yüzde 2.32, ihalede borçlanma yaklaşık 1.8 milyar lira oldu. Hazine Pazartesi günü Şubat iç borçlanma programına 29 Ocak 2025 itfalı, 6 ayda bir yüzde 1.18 reel kupon ödemeli tahvilin ilk ihracı ile başladı. İlgili tahvilin ihale öncesi rekabetçi olmayan tekliflerde de toplam 2.8 milyar lira borçlanma gerçekleştirdi.Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.39 artarak 10.27'ye çıkarken iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi de 0.69 artışla 10.27 düzeyinde.Erken işlemlerde ;dolar en düşük 5.9802 lira ve en yüksek 5.9871 lirayı gördükten sonra 5.98 - 5.99 lira aralığında,euro en düşük 6.6166 lira ve en yüksek 6.6234 lirayı gördükten sonra 6.61 – 6.62 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.7707 lira ve en yüksek 7.954 lirayı gördükten sonra 7.79– 7.80 lira aralığında hareket ediyor.

Kaynak: DHA