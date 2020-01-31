Dolar 5.98 lira, euro 6.59 lira, sterlin 7.83 lirada

31.01.2020 09:28 | Son Güncelleme: 31.01.2020 09:28

Dövizler, küresel piyasalarda coronavirüs endişelerin yarattığı baskının yanında, jeopolitik gelişmelerin de etkisiyle yüksek düzeylerini koruyuor. Dolar 5.98 lirada hareket ederken, euro 6.60 ve sterlin 7.80 lira sınırlarında işlem görüyor.

Kürüsül piyasalar, coronavirüste vaka ve ölü sayısının artmasına karşın, yatırımcıların Çin'in koronavirüs salgınını kontrol altına alabileceğine ilişkin beklentileriyle yükseliş çabasında. Dünya Salık Örgütü (WHO) dün küresel bir acil durum ilan etse de Çin'in şimdiye kadar salgına karşı aldığı eylemlerin işe yarayacağını düşündüğünü ve Çin'e bu konuda yaptığı çalışmalar konusunda güvendiğini açıkladı.

Perşembe gününe yüzde 0.38 düşüşle 119 bin 230 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), en düşük 118 bin 256 puanı ve en yüksek 119 bin 872 puanı gördükten sonra, yüzde 0.13 artışla 119 bin 850 puandan kapandı. Gün boyunca 171 bin 752 puan ile 176 bin 321 puan arasında dalgalanan BIST Bankacılık Endeksi de yüzde 1.46 artışla 175 bin 984 puandan kapandı.Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.59 düşerek 10.09'a gerilerken iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 1.39 düşüşle 9.96 düzeyinde.Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, 2020 yılının ilk 'Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı'nda, "Enflasyonun 2020 yıl sonunda yüzde 8.2 olarak gerçekleşeceği, 2021 yıl sonunda yüzde 5.4'e geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanacağı tahmin edilmektedir" dedi.Erken işlemlerde ;dolar en düşük 5.9643 lira ve en yüksek 5.9847 lirayı gördükten sonra, 5.98 - 5.99 lira aralığında,euro en düşük 6.5781 lira ve en yüksek 6.6003 lirayı gördükten sonra, 6.59 – 6.60 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.8114 lira ve en yüksek 7.8404 lirayı gördükten sonra 7.83– 7.84 lira aralığında hareket ediyor.

Kaynak: DHA