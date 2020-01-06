Dolar 5.97 lira, euro 6.66 lira, sterlin 7.81 lirada

06.01.2020 09:34 | Son Güncelleme: 06.01.2020 09:34

ABD ve İran arasında giderek tırmanan gerilimin risk iştahını baskılaması, küresel piyasaları da olumsuz etkiledi ve hisse senetlerinde gerileme yaşanırken, iç piyasada dövizler yükseldi. Dolar yeni haftaya 5.97 lira ile 6.0 lira sınırına yakın başladı.

Geçen haftanın son işlem gününe yüzde 0.68 düşüşle 115 bin 142 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) jeopolitik riskler etkisiyle, en düşük 112 bin 617 puanı ve en yüksek 115 bin 571 puanı gördükten sonra, yüzde 1.94 düşüşle 113 bin 684 puanda kapandı. Gün içinde 156 bin 327 puan ile 160 bin 948 puan aralığında hereket eden BİST Bankacılık Endeksi de günü yüzde 3.10 düşüşle 157 bin 180 puanda kapattı.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 1.23 artışla 12.36 düzeyine, iki yıllık gösterge tahvili gösterge faizi de 0.43 artışla 11.77 düzeyine yükseldi.Erken işlemlerde;dolar en düşük 5.9624 lira ve en yüksek 5.9745 lirayı gördükten sonra, 5.97 - 5.98 lira aralığında,euro en düşük 6.6574 lira ve en yüksek 6.6746 lirayı gördükten sonra, 6.66 – 6.67 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.931 lira ve en yüksek 7.8234 lirayı gördükten sonra 7.82 – 7.83 lira aralığında hareket ediyor.

Kaynak: DHA