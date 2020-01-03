Dolar 5.96 lira, euro 6.66 lira, sterlin 7.82 lirada

03.01.2020 09:45 | Son Güncelleme: 03.01.2020 09:45

Dövizler, haftanın son işlem gününde açılış öncesinde, bir önceki kapanış düzeylerine yakın hareket ediyor.

Yeni yılın ilk işlem gününde 0.42 artışla 115 bin 72 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), en düşük 114 bin 566 puanı ve en yüksek 115 bin 932 puanı gördükten sonra, günü yüzde 1.32 artışla 115 bin 932 puanda tamamladı. Perşembe günü BİST Bankacılık Endeksi de, en düşük 160 bin 131 puanı ve en yüksek 162 bin 251 puanı gördükten sonra, yüzde 1.27 artışla 162 bin 209 puana geriledi.

Açılış öncesi işlemlerde;dolar en düşük 5.9511 lira ve en yüksek 5.9649 lirayı gördükten sonra, 5.96 - 5.97 lira aralığında,euro en düşük 6.6374 lira ve en yüksek 6.6635 lirayı gördükten sonra, 6.66 – 6.67 lira aralığında,sterlin en düşük 7.8118 lira ve en yüksek 7.8421 lirayı gördükten sonra 7.82 – 7.83 lira aralığında hareket ediyor.Piyasalarda saat 10: 00'da açıklanacak 2019 yılı enflasyon verisi bekleniyor. Baz etkisinin, Kasım ayında tersine etki etmesiyle yeniden yukarıya dönerek iki haneye yükselen Tüketici Fiyatları Endeksi'nin, 2019 yılında yüzde 11.5 - 12.0 dolayında gerçekleşmesi bekleniyor.

İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) Aralık'ta bir önceki aya göre değişmedi ve 49.5 oldu. Ekonomik büyümenin öncü göstergelerinden ve imalat sanayi performansında en hızlı ve güvenilir referans kabul edilen İSO Türkiye PMI verisi, faaliyet koşullarında hafif bir yavaşlamaya işaret ederken, buna rağmen Aralık ayındaki 49.5 düzeyi, 2019 yılı ortalamasının üzerinde hesaplandı. Bunun yanında İsO İstanbul İmalat PMI da Kasim ayındaki 54.2 düzeyinden Aralık'ta yüzde 52.6'ya geriledi. İSO İstanbul İmalat PMI raporunda, söz konusu düşüşe rağmen sektörde güçlü bir iyileşmeye dikkat çekildi. Faaliyet koşullarının üst üste dört ay boyunca güçlendiği ve yeni siparişlerin Aralık'ta artmaya devam ederek yükseliş eğilimini beşinci aya taşıdığı belirtildi.

Kaynak: DHA