Dolar 5.93 lira, euro 6.58 lira, sterlin 7.73 lirada

23.12.2019 09:21 | Son Güncelleme: 23.12.2019 09:21

Jeopolitik gelişmelerin yanında, Merkez Bankası'nın dört toplantıda 12 puanı bulan faiz indirimleri sonrası reel faizlerde yaşanan düşüşün de etkisiyle geçen hafta yüzde 2.0 dolayında yükselen dövizler, yeni haftaya da bu düzeylerde başladı.

Cuma gününe yüzde 0.40 artışla 111 bin 40 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), en düşük 110 bin 859 puanı ve en yüksek 111 bin 636 puanı gördükten sonra, günü yüzde 0.52 artışla 111 bin 176 puanda kapattı. BİST Banka Endeksi, gün içinde en düşük 155 bin 377 puanı ve en yüksek 157 bin 39 puanı gördükten sonra gün sonuna doğru yüzde 0.77 artışla 156 bin 201 puana yükseldi.

Tahvil bono piyasasında Perşembe günü spot kapanışta ortalama yüzde 12.73, valörde son işlemde yüzde 12.73 olan 10 yıllık tahvilin bileşik getirisi Cuma günü spot kapanışta ortalama yüzde 12.60 düzeyindeydi. İki yıllık gösterge tahvilde ise Perşembe günü spot kapanışta yüzde 11.98, valörde son işlemde yüzde 11.95 olan bileşik getiri, Cuma günü spot kapanışta yüzde 11.92, valörde son işlemde yüzde 11.97 düzeyindeydi.Erken işlemlerde;dolar en düşük 5.9310 lira ve en yüksek 5.9426 lirayı gördükten sonra, 5.93 - 5.94 lira aralığında,euro en düşük 6.5766 lira ve en yüksek 6.5911 lirayı gördükten sonra, 6.58 – 6.59 lira aralığında,sterlin en düşük 7.7104 lira ve en yüksek 7.7435 lirayı gördükten sonra 7.73 – 7.74 lira aralığında işlem görüyordu.ABD Hazine Bakanı Steve Mnuchin, ABD ve Çin'in "faz bir" olarak adlandırılan ticaret anlaşmasını Ocak ayı başlarında imzalayacaklarını, anlaşmanın tamamlandığını, yalnızca teknik düzenlemenin sürdüğünü söyledi.CNBC'ye konuşan Mnuchin, "Ticaret anlaşması yazıldı ve çevirisi yapıldı. Herhangi bir yeniden müzakereye konu olmayacak" dedi. Varılan anlaşmaya göre Çin'in ABD'den tarım ürünü alımını ikiye katlayacağını belirten Mnuchin, ABD'nin önceliğinin bu anlaşmayı uygulamaya geçirmek olduğunu vurguladı.

Kaynak: DHA