Dolar 5.93 lira, euro 6.55 lira, sterlin 7.78 lirada

24.01.2020 09:08 | Son Güncelleme: 24.01.2020 09:08

–Dövizler, haftanın son işlem gününe bir önceki kapanış düzeylerinin hafif altında başladı.

Yatırımcıların Çin'deki coronavirüs salgınına ilişkin gelişmeleri izlediği Cuma günü ayrıca, katı yakıtlar ve finansal hizmetler güven endeksi verileri izlenecek.

Perşembe gününe yüzde 0.29 düşüşle 122 bin 392 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), en düşük 122 bin 747 puanı ve en yüksek 123 bin 457 puanı gördükten sonra, yüzde 0.17 düşüşle 122 bin 540 puanda kapandı.BIST Bankacılık Endeksi de 177 bin 497 puan ile 180 bin 513 puan arasında hareket ettiği günü yüzde 0.32 düşüşle 178 bin 143 puanda tamamladı.Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 1.21 düşerek yüzde 10.59'a, iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi de yüzde 1.65 düşüşle yüzde 10.13 düzeyindeydi.Açılış öncesi işlemlerde dövizlerde;dolar en düşük 5.9244 lira ve en yüksek 5.9375 lirayı gördükten sonra 5.93-5.94 lira aralığında,euro en düşük 6.5503 lira ve en yüksek 6.5867 lirayı gördükten sonra 6.55-6.56 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.7764 lira ve en yüksek 7.7959 lirayı gördükten sonra 7.78-7.79 lira aralığında hareket ediyor.

Kaynak: DHA

- İstanbul