Dolar 5.86 lira, euro 6.52 lira, sterlin 7.64 lirada

13.01.2020 09:31 | Son Güncelleme: 13.01.2020 09:31

ABD ile İran arasındaki gerilimin tırmandırdığı dövizler, ABD ile Çin arasında bu hafta imzalanması beklenen ticaret anlaşması ve Ortadoğu'daki jeopolitik tansiyonun azalmasıyla, geçen haftanın son işlem gününde çekildikleri düzeylerde hareket ediyor. Piyasalarda bu hafta, ödemeler dengesi, sanayi üretimi verilerinin yanı sıra Perşembe günü açıklanacak Merkez Bankası faiz kararı izlenecek.

Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) Cuma gününe yüzde 0.22 kazançla 118 bin 250 puanda başladı ve en düşük 117 bin 701 puanı ve en yüksek 119 bin 140 puanı gördükten sonra, yüzde 0.57 artışla 118 bin 663 puanda kapandı.

BIST Bankacılık Endeksi de yüzde 0.25 artışla 169 bin 66 puanda başladığı gün içinde 168 bin 688 puan ve 172 bin 703 puan arasında hareket etti ve günü yüzde 1.56 artışla 171 bin 270 puanda kapattı.Tahvil bono piyasasında 10 yıllık tahvilin ortalama bileşik getirisi yüzde 3.29 düşüşle yüzde 11.47'ye, iki yıllık tahvilin ortalama bileşik getirisi de yüzde 3.03 düşüşle yüzde 11.21'e indi.Erken işlemlerde;dolar en düşük 5.8610 lira ve en yüksek 5.8797 lirayı gördükten sonra, 5.86 - 5.87 lira aralığında,euro en düşük 6.5242 lira ve en yüksek 6.5432 lirayı gördükten sonra, 6.52 – 6.53 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.6376 lira ve en yüksek 7.6722 lirayı gördükten sonra 7.64 – 7.65 lira aralığında hareket ediyor.

Kaynak: DHA