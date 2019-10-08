Dolar 5.84, euro 6.41, sterlin 7.18 lirada

08.10.2019 09:19

Jeopolitik gelişmeler ve ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarıyla dövizler yeni güne yaklaşık 5-6 kuruş yukarıda başladı. Dolar 5.8472 lira ile 30 Ağustos'tan bu yana en yüksek düzeyi gördü.

Erken işlemlerde;

dolar en düşük 5.8303 lira ve en yüksek 5.8472 lirayı gördükten sonra, 5.84 - 5.85 lira aralığında,

euro en düşük 6.3956 lira ve en yüksek 6.4225 lirayı gördükten sonra, 6.41 – 6.42 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.1692 lira ve en yüksek 7.1926 lirayı gördükten sonra 7.17 – 7.18 lira aralığında işlem görüyor.

Financial Times'a konuşan Dünya Bankası Başkanı David Malpass küresel ekonomik büyümenin hayal kırıklığı yaratabileceği uyarısı yaptı. Malpass, küresel büyümenin Haziran ayında ortaya konan yüzde 2.6 beklentisinin gerisine düşebileceğine dikkat çekti. Malpass, büyümenin 4 ay önceki tahminlerin gerisine düşebileceği endişesine neden olarak Brexit belirsizliğini, Avrupa'daki durgunluğu ve ABD-Çin gerginliğinin ticarette yarattığı belirsizliği işaret etti.

Kaynak: DHA