Dolar 5.82, euro 6.47 ve sterlin 7.16 lirada

28.08.2019 09:40

– Dolar güne yatay başlarken, euro ve sterlin hafif yükseldi.

ABD ile Çin arasında süren ticaret anlaşmazlığı küresel ekonomiye giderek daha fazla zarar vererek, ekonomiyi canlandırmak için faiz indirimleri ve yeni destek tedbirleri ile karşılık vermeye zorluyor. Buna karşılık, ekonomisi ağırlıklı olarak ihracata dayalı olan Çin'de de iç piyasaya dönük önlemler artıyor. Global Times baş editörü Hu Xijin, "Çin, Salı günü yurt içi piyasaları daha fazla canlandırma çabaları çerçevesinde tüketimi artırmaya yönelik 20 direktif yayınladı. Çin ekonomisi giderek daha fazla iç talep ile yönlendiriliyor. ABD'nin tavizler vermesi için Çin'e baskı yapması giderek çok daha zor hale geliyor" dedi.

Açılış öncesi işlemlerde:

dolar en düşük 5.8221 lira ve en yüksek 5.8376 lirayı gördükten sonra, 5.82 - 5.83 lira aralığında,

euro en düşük 6.4642 lira ve en yüksek 6.4894 lirayı gördükten sonra, 6.47 – 6.48 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.1548 lira ve en yüksek 7.1845 lirayı gördükten sonra 7.16 – 7.18 lira aralığında işlem görüyor.

Kaynak: DHA

- İstanbul