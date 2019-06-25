Dolar, 5.80'in üzerindeki seyrini koruyor

Yurtiçinde açıklanacak önemli bir veri gündemi bulunmazken, seçim sonrası siyasi gündem bugün yakından takip edilecek.

Dolar, 5.80'in üzerindeki seyrini koruyor

Yurtiçinde açıklanacak önemli bir veri gündemi bulunmazken, seçim sonrası siyasi gündem bugün yakından takip edilecek. Erdoğan, saat 11: 30'da önce partisinin TBMM Grup Toplantısı'na ardından ise 14: 00'da partisinin MYK toplantısına katılacak.

Kaynak: Dunya.com

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