Dolar, 5.80'in üzerindeki seyrini koruyor

Yurtiçinde açıklanacak önemli bir veri gündemi bulunmazken, seçim sonrası siyasi gündem bugün yakından takip edilecek. Erdoğan, saat 11: 30'da önce partisinin TBMM Grup Toplantısı'na ardından ise 14: 00'da partisinin MYK toplantısına katılacak.