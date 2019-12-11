Dolar 5.80 euro 6.43 ve sterlin 7.62 lirada

11.12.2019 09:40 | Son Güncelleme: 11.12.2019 09:40

Merkez Bankası 'nın bugün başlayacak ve yarın sonuçları açıklanacak Para Politikası Kurulu 'nun (PPK) faiz kararı öncesinde, dolar 5.80 lira üzerindeki konumunu koruyor.

Merkez Bankası son üç toplantısında faizleri toplam 10 puan indirimle yüzde 14'e düşürdü; bankanın açıklamalarında faiz indirimlerinin önemli ölçüde tamamlandığına ilişkin sinyaller yer alsa da, yeni faiz indirimi kapısını kapatmadı.

Erken işlemlerde: dolar en düşük 5.8013 lira ve en yüksek 5.8099 lirayı gördükten sonra, 5.80 - 5.81 lira aralığında,euro en düşük 6.4368 lira ve en yüksek 6.4464 lirayı gördükten sonra, 6.43 – 6.44 lira aralığında,sterlin en düşük 7.6124 lira ve en yüksek 7.6662 lirayı gördükten sonra 7.62 – 7.63 lira aralığında işlem görüyor.Gedik Yatırım'ın günlük piyasa notunda şu değerlendirme yapıldı: "Dün güne pozitif başlangıç yaptıktan sonra günün büyük bölümünü satışlarla geçiren endekste kapanış 17 Ekim'de başlayan yükselen trendin bulunduğu 108.350'nin hemen altında 108.011'den gerçekleşti."Dünkü satışlarla geçtiğimiz hafta içinde oluşan boşluğu dolduran endekste, bugün ilk destek olarak dün gün içinde görülen en düşük seviyenin de bulunduğu 107.600 takip edilebilir."Bir süredir bahsettiğimiz gibi endekste orta vadeli en önemli desteğimiz 106 bin civarında bulunuyor.

"Buraya kadar olacak geri çekilmeleri teknik düzeltmeler olarak takip edeceğimiz endekste, bu seviyeler üzerinde kalındığı sürece 110.000 ve 112.000 seviyeleri teknik olarak hedefte kalmaya devam edecektir."

Kaynak: DHA

- İstanbul