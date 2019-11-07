Dolar 5.74 lira, euro 6.37 lira, sterlin 7.40 lirada

07.11.2019 13:12 | Son Güncelleme: 07.11.2019 13:12

Güne yüzde 0.66 artışla 101 bin 812 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), en düşük 101 bin 812 puanı ve en yüksek 102 bin 764 puanı gördükten sonra gün ortası işlemlerde yüzde 1.53 artışla 102 bin 686 puana yükseldi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 1.70 gerileyerek 12.71 ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 1.31 gerileyerek 12.04 düzeyinde.

Gün ortası işlemlerde: dolar en düşük 5.7357 lira ve en yüksek 5.7642 lirayı gördükten sonra, 5.74 - 5.75 lira aralığında,euro en düşük 6.3550 lira ve en yüksek 6.3858 lirayı gördükten sonra, 6.37 – 6.38 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.3751 lira ve en yüksek 7.4126 lirayı gördükten sonra 7.40– 7.41 lira aralığında işlem görüyor.

Kaynak: DHA