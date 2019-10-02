Dolar 5.72, euro 6.26 ve sterlin 7.2 lirada
Dövizler, Çarşamba gününe karışık başladı, dolar ve euro yükselirken, Brexit belirsizlikleri etkisiyle sterlin geriledi.
Dövizler, Çarşamba gününe karışık başladı, dolar ve euro yükselirken, Brexit belirsizlikleri etkisiyle sterlin geriledi.
Açılış öncesi işlemlerde:
dolar en düşük 5.7122 lira ve en yüksek 5.7302 lirayı gördükten sonra, 5.72 - 5.73 lira aralığında,
euro en düşük 6.2474 lira ve en yüksek 6.2674 lirayı gördükten sonra, 6.26 – 6.27 lira aralığında,
sterlin en düşük 7.0174 lira ve en yüksek 7.0474 lirayı gördükten sonra 7.02 – 7.03 lira aralığında işlem görüyor.