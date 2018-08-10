Son Dakika! Dolar 5,70'i Aşarak Güne Rekorla Başladı

Türkiye ile ABD arasındaki mevcut sorunların çözümüne yönelik ABD'de temaslarda bulunan Türk heyetinin ülkeye dönmesinin ardından herhangi bir açıklama yapmaması doları olumsuz etkiledi. Çarşamba akşamı 5,30 bandında dalgalanan dolar kuru dün akşam saatlerinde 5,50 TL'yi test ettikten sonra geç piyasada 5,60 TL'yi geçti. Sabah saatlerinde 5,70 TL sınırı da geride kaldı.

DOLAR 5,73 OLDU

10 Ağustos sabahı dolar/ TL yeni tarihi zirvesi olan 5,7376 TL'yi gördü. Euro/ TL de benzeri bir atakla 6,50 TL'yi geçerek 6,63 ile yeni tarihi zirvesine ulaştı. Sterlin ise 7,35 seviyesini test etti.