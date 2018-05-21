Dolar 4,57 lira ile Rekor Tazeledi

Merkez Bankası'nın geçen hafta ortasında 'Gerekli adımlar atılacaktır' açıklaması sonrası rekor düzeylerinden 8-10 kuruş gerileyen dövizler, yeni haftaya yeni rekor düzeylerde başladı. 4.57 seviyesini görerek rekorunu tazeledi. Euro ise 5.36 lira seviyelerinden işlem görüyor.

PETROL FİYATLARI TL'YE NEGATİF YANSIYOR

Petrol fiyatlarının Kasım 2014'ten bu yana ilk kez 80 dolar seviyesinin üzerini görmesi ise gelişmekte olan ülke para birimlerine birbirinden farklı etki yaratıyor. Enerji ithalatçısı olması nedeniyle petrol fiyatlarındaki yükseliş TL'ye negatif yansıyor.

Gelişmekte olan ülkelere yönelik bu denli satış baskısı yanında lokal sebeplerle Türkiye piyasaları da negatif ayrışıyor. Bankacılar TCMB'nin bu süreci nasıl yöneteceğini izlemeye devam ediyor.

MERKEZ BANKASINDAN FAİZ ARTIŞI BEKLENİYOR

Birçok bankacı TCMB'nin 7 Haziran'daki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında hatırı sayılır bir faiz artışı yapacağına kesin gözüyle bakarken, bazı bankacılar TCMB'nin bu tarihi de beklemeden bir adım atmak durumunda kalabileceğini belirtiyor.