Dolar 11 TL olur mu? Dolar 11 Türk Lirası'na çıkar mı? Dolar daha da yükselecek mi? Dolar düşer mi? Güncel dolar grafiği!

Dolar 11 lira olur mu? Dolar kaç TL? Dolar ne kadar? Dolar 15 TL olur mu? Dolar neden bu kadar yükseliyor? Resmi açıklama geldi mi?

DOLAR 11 TL OLUR MU?

1 Doların 10,88 TL 'ye çıkmasının ardından "Dolar 11 TL olur mu" sorusu gündeme gelmişti.

Son dönemde peş peşe rekor kıran euro, Dolar ve altının ateşi bir türlü düşmezken piyasalar ise yarın Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararına odaklandı. Herkes Merkez'in vereceği faiz kararını beklerken, ekonomistler ise bu karar öncesinde son tahminlerini yaptı. Ekonomistlerin tahminine göre, TCMB'nin politika faizini 100 puan indirerek yüzde 15'e çekmesi bekleniyor.

Tüm gözler Merkez Bankası'nın (TCMB) yarın saat 14.00'te açıklayacağı faiz kararına çevrildi. Karar, yurt dışı piyasaları tarafından da yakından takip edilirken ekonomistler faiz kararı öncesi tahminleri yaptı.

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ DOLARI TIRMANDIRIYOR

Merkez Bankası, eylül ayından beri toplamda 300 baz puan faiz indirimine giderken faiz indirimlerine devam etmesinin beklenmesi, Dolar/TL kurunda da yükselişin sürmesine neden oluyor.

DOLAR GRAFİĞİ

Kaynak : investing.com

1 DOLAR KAÇ TL?

18 Kasım bugün 1 Dolar 10,7392 TL'dir. 1 Dolar alış fiyatı 10,7427 iken, 1 Dolar satış fiyatı 10,7504 TL'dir.

1 Dolar ne kadar : 10,7392 TL

1 Euro ne kadar : 12,1927 TL

1 Gram Altın ne kadar : 644,8 TL

GÜNCELLEME : Dolar 10,88 TL ile rekor seviyeye ulaştı.

DOLAR REKOR MU KIRDI?

Dolar/TL kurunda psikolojik 10 lira seviyesi geçen hafta aşılırken kur, son olarak bugün 10,68'i geçerek yeniden rekor kırdı.

Son dönemde peş peşe rekor kıran euro, dolar ve altının ateşi bir türlü düşmezken piyasalar ise bugün #MerkezBankası'nın açıklayacağı #faiz kararına odaklandı.



Sizce, Merkez Bankası faiz kararı ne olur ? — Haberler (@Haberler) November 17, 2021

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