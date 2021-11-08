Dolap'tan kasım ayına özel iki ayrı kampanya

Trendyol'un ikinci el ürün pazarı uygulaması Dolap, yüzde 70'e varan indirimlerin bulunduğu iki ayrı kampanya başlatıyor.

Trendyol'un açıklamasına göre, Dolap, gerçekleştireceği "Süper İndirim Günleri" ve "Efsane Günler" kampanyalarıyla elektronik, kadın-erkek giyim, bebek-çocuk, ev yaşam kategorilerinde binlerce markada ve yüz binlerce üründe yüzde 70'e varan fiyat avantajları, indirim kuponları, saatlik ekstra teklifler ve bedava kargo fırsatları sunacak.

Dolap, kasım kampanyalarıyla satıcıların satışlarını hızlandırıp artırmalarına destek olurken, kullanıcıların yeni, etiketli ve lüks ürünlerin de yer aldığı yüz binlerce ürüne ulaşmalarını sağlayacak. Kampanyalarda, platformdaki bireysel satıcıların yaptığı indirimlerin yanı sıra şirket tarafından sunulan ek indirimler ve ekstra avantajları da kullanıcılarla buluşacak.

Uygulama, Trendyol'dan alınan ürünleri de tek tıkla kolayca satışa çıkarma imkanı sunuyor. Kullanıcılar, Trendyol'un "Siparişlerim" alanında ürünlerin yanında yer alan Hızlı Sat butonuna tıklayarak satmak istediği ürünü seçebiliyor, fiyatını belirleyip Dolap üzerinden satabiliyor. Böylece, iade süresi dolan ya da artık kullanılmayan ürünler değerlendirilebiliyor, Dolap ya da Trendyol'da istenilen ürüne para harcamadan sahip olunabiliyor.

Kasım kampanyaları özelinde eğitim içerikleri de hazırlayan Dolap'ta kullanıcılar "Satış Merkezi" ve "Bana Özel" sayfalarından haftanın öne çıkan kategorileri, öne çıkarma hakkı, en sık sorulan sorular ve satış artırma ipuçları gibi içeriklere ücretsiz olarak ulaşılabilecek.

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