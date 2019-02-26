Dolap Kapaklarında Ele Geçirildi

Van'ın Başkale ilçesinde dolap kapakları arasına gizlenmiş 9 kilo 226 gram eroin ele geçirildi. Van İl Jandarma Komutanlığına bağlı Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Başkale ilçesinden Van il merkezine uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisi alındı. Bunun üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, şüpheli aracı Başkale-Van karayolu üzerinde bulunan Bebleşin Jandarma Karakol Komutanlığı yol emniyet kontrol uygulama noktasında durdurdu. Uyuşturucu madde arama köpeği İmla'nın da katılımıyla yapılan aramada, dolap kapakları arasına gizlenmiş vaziyette 9 kilo 226 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili araçta bulunan şahıs gözaltına alındı.

(İHA)

Kaynak: İHA