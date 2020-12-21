Dolandırılmaktan son anda kurtulan emekli öğretmen: Düşmem diyordum, o tongaya düştüm
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Dolandırılmaktan son anda kurtulan emekli öğretmen: Düşmem diyordum, o tongaya düştüm

21.12.2020 18:41 | Son Güncelleme: 21.12.2020 18:45
Dolandırılmaktan son anda kurtulan emekli öğretmen: Düşmem diyordum, o tongaya düştüm

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde 'kimlik bilgilerinizi terör örgütü ele geçirdi, düzelteceğiz' yalanıyla dolandırıcılar tarafından aranan emekli öğretmen Salih K. (66), polis ekiplerinin banka hesaplarını bloke ettirmesiyle yatırdığı 58 bin liranın 56 bin lirasını kurtardı.

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde 'kimlik bilgilerinizi terör örgütü ele geçirdi, düzelteceğiz' yalanıyla dolandırıcılar tarafından aranan emekli öğretmen Salih K. (66), polis ekiplerinin banka hesaplarını bloke ettirmesiyle yatırdığı 58 bin liranın 56 bin lirasını kurtardı. Salih K., "Düşmem diyordum, o tongaya düştüm. Çok profesyoneller. Çok güzel Türkçe telaffuzuna sahip kişiler. Nasıl kandım, ben de bilmiyorum" dedi. 

İlçede yaşayan emekli öğretmen Salih K.'yi öğle saatlerinde kimliği belirsiz kişiler telefonla aradı. Dolandırıcılar, emekli öğretmene, FETÖ terör örgütünün tüm kimlik bilgilerini ele geçirdiğini ve bunu düzeltmek istediklerini söyleyerek, kendi hesaplarına para yatırılması gerektiğini söyledi. Salih K. bankadaki 58 bin lirasını dolandırıcıların verdiği hesap numarasına gönderdi. Salih K.'nin eşi Zerrin K. durumdan şüphelenerek polise haber verdi. Hızla harekete geçen Erbaa polisi ilçedeki tüm ATM'ler ve banka şubelerinde Salih K.'yi bulmak için çalışma başlattı. Ayrıca Salih K.'nin çalıştığı bankalarla irtibata geçen polis, hesaplara bloke koydurttu. Salih K.'nin aracıyla Niksar ilçesine gittiğini belirleyen polis ekipleri dolandırıcıların hedefinde olan emekli öğretmeni Niksar'da bularak Erbaa ilçesine getirdi. Polis ekiplerinin hesaplara koydurduğu bloke sayesinde dolandırıcıların kendilerine gönderilen 58 bin liradan sadece 2 bin lira çekebildikleri öğrenildi.

'DÜŞMEM' DİYORDUM, O TONGAYA DÜŞTÜM'

Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teşekkür eden Salih K. "Düşmem diyordum, o tongaya düştüm. Çok profesyoneller. Çok güzel Türkçe telaffuzuna sahip kişiler. Nasıl kandım, ben de bilmiyorum. Bana, 'Senin bütün kimlik bilgilerin FETÖ örgütünün elinde, onu halledeceğiz' dediler. O para işine nasıl girdiler, nasıl yaptım, nasıl kandım onu ben de anlamıyorum. Hayret ediyorum. Bankadaki hesaplarımı durdurmuşlar" diye konuştu.


Dolandırılmaktan son anda kurtulan emekli öğretmen: Düşmem diyordum, o tongaya düştüm
Dolandırılmaktan son anda kurtulan emekli öğretmen: Düşmem diyordum, o tongaya düştüm
Dolandırılmaktan son anda kurtulan emekli öğretmen: Düşmem diyordum, o tongaya düştüm

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim UĞUR

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